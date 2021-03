Volvo heeft dinsdag de volledig elektrische C40 Recharge onthuld. Het nieuwe model, in feite een zogeheten vierdeurs coupéversie van de bestaande XC40, is onderdeel van de nieuwe strategie van het merk, waarbij in 2025 de helft van alle verkopen elektrisch moet zijn. In 2030 wil Volvo alleen nog maar elektrische modellen verkopen.

Vooral aan de voorzijde vertoont de nieuwe C40 Recharge gelijkenissen met de XC40 Recharge, al zijn de koplampen anders van vorm. Het zijaanzicht is dankzij de aflopende daklijn wel duidelijk anders, net als de achterzijde.

Zijn techniek deelt de C40 met de XC40 en de Polestar 2. Dat wil zeggen dat het infotainment van Google is en draait op het Android-besturingssysteem. Onderhuids zit hetzelfde accupakket van 78 kWh, dat de auto volgens de fabrieksopgave aan een rijbereik van 420 kilometer helpt. Dat kan op termijn dankzij zogeheten over-the-air software-updates nog naar boven bijgesteld worden, zegt Volvo.

De nieuwe Volvo C40 Recharge wordt deze herfst in het Belgische Gent in productie genomen. Het wordt het eerste elektrische model van Volvo dat zoals eerder op dinsdag aangekondigd alleen nog maar online te koop zal zijn. Daarbij wordt het model in een beperkt aantal configuraties beschikbaar, om zo de bestelling en aanschaf zo vlot mogelijk te laten verlopen. Zaken als onderhoud, garantie, pechhulp en verzekering worden als pakket aangeboden.

Audi heeft met de aanstaande Q4 Sportback een directe concurrent van de Volvo C40 Recharge in de maak. Ook bij Volkswagen en SKODA staan opgehoogde elektrische vierdeurs coupés in de coulissen.

Aan de achterzijde zijn de verschillen met de XC40 het grootst. (Foto: Volvo)

