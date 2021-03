De Opel Mokka is van voor tot achter nieuw, maar deelt zijn techniek grotendeels met de Peugeot 208 en Citroën C4. Hoeveel Opel zit er nog in deze nieuwe, hippe cross-over met z’n retro Manta-neus?

De tweede generatie van de Mokka is de eerste auto die is getekend volgens een nieuwe designtaal van het merk. Die omvat onder andere de Opel Vizor, een knipoog naar het front van de eerste Manta van een halve eeuw geleden. Erfgoed moet je tenslotte koesteren.

De auto is 12,5 centimeter korter dan z'n voorganger: een flink verschil. Hij is daarentegen wel iets breder geworden en de wielbasis - maatgevend voor interieurruimte - is met 2 centimeter toegenomen. De bagageruimte lijdt nauwelijks onder het inkorten van de carrosserie: die was 356 liter en meet nu exact 350 liter, althans bij de versies met verbrandingsmotor. Bij de elektrische variant is de kofferbak 40 liter kleiner, al heeft die ook nog steeds een in hoogte verstelbare bodem waaronder je de laadkabel kwijt kunt.

Op de achterbank is de ruimte voor een auto in deze klasse alleszins acceptabel, maar zeker niet overbemeten. Wil je het daar wat langer uithouden, dan moet je niet te groot zijn. De bestuurder en de bijrijder hebben daarentegen geen reden tot klagen. In alle richtingen is er meer dan genoeg ruimte, zelfs met een lengte van 2 meter kom je met je kruin nog niet in de buurt van de hemelbekleding. ook het vinden van een prettige zit achter het stuur kost weinig moeite, de stoelen geven lekker veel steun, hooguit wens je voor langere trips een wat langere zitting.

Het digitale dashboard maakt duidelijk dat Opel het digitale tijdperk is binnengetreden. Het digitale dashboard maakt duidelijk dat Opel het digitale tijdperk is binnengetreden. Foto: Opel

Opvallend is de volledig digitale Pure Panel-cockpit

Er is het nodige harde plastic aan boord, maar daar waar je met de bekleding in contact komt, zoals op de portieren, zijn zachtere materialen gebruikt. Opvallend op het dashboard is de volledig digitale Pure Panel-cockpit: een glimmend zwart paneel dat optisch één groot beeldscherm lijkt te zijn. In werkelijkheid zijn het een 7 inch (optioneel 12 inch) digitaal instrumentarium en een enigszins naar de bestuurder geneigd 7 inch (optioneel 10 inch) infotainmentscherm.

Hoewel we het bij de concurrentie vaak anders zien, is het instrumentarium niet naar eigen inzicht in te delen en dat blijkt ook niet nodig: alle essentiële informatie wordt helder afleesbaar weergegeven. Het infotainmentsysteem komt uit andere PSA-modellen; niet het beste in z'n soort, maar wel fijn voorzien van een rijtje fysieke sneltoetsen voor de hoofdfuncties én een echte draaiknop voor het radiovolume. De regeling van de airco is gelukkig buiten het multimediasysteem gehouden, op een separaat paneel op de middenconsole zitten echte knoppen, vormgegeven in de van Opel bekende huisstijl.

“De nieuwe Mokka is 120 kilo lichter dan zijn voorganger”

De nieuwe Mokka is 120 kilo lichter dan z'n voorganger, althans met benzinemotor. En daarbij is de koets een stuk stijver geworden. Ook de elektrische versie, de Mokka-e, profiteert daarvan en hij weegt 1.598 kil: een keurige waarde voor een elektrische cross-over.

De wielophanging vertoont grote gelijkenis met die van de Peugeot 2008 - de auto's rollen allebei in Poissy, net buiten Parijs, van de band. Desalniettemin gaan ze er bij Opel prat op dat de Mokka met Duitse precisie tot stand is gekomen in het ontwikkelingscentrum in Rüsselsheim en op het testcomplex in Dudenhofen. Ze hebben bij Opel dan ook werk gemaakt van een eigen onderstel-afstemming.

De vering voelt steviger aan dan bij de Peugeot e-2008

Onze eerste kennismaking met de Mokka betreft de elektrische variant. Wat opvalt is dat de vering steviger aanvoelt dan bij de Peugeot e-2008. Alleen lijkt het of de schokdempers niet altijd even goed de vering kunnen volgen, waardoor de auto na een hobbel nog wat na deint, op hogere snelheid overigens opvallender dan bij een bescheidener tempo. De besturing maakt een enigszins gevoelloze maar wel lekker stevige indruk en blijkt zeker niet te sterk bekrachtigd: prettig.

De auto volgt koersvast en mooi stabiel z'n weg. En vooral ook in opvallende stilte. Ze hebben er bij Opel serieus werk van gemaakt om geluid zoveel mogelijk buiten te houden. De Mokka is overigens ook nog gewoon met verbrandingsmotoren verkrijgbaar. Wie daarvoor gaat, heeft de keuze uit twee benzinemotoren en een diesel.

De Mokka-e heeft de elektrische aandrijflijn die we kennen uit de Corsa-e. De elektromotor is goed voor maximaal 136 pk in de sportmodus. In de normale rijmodus is het vermogen beperkt tot 109 pk en in de Eco-stand zelfs tot 82 pk. Onder normale omstandigheden is 109 pk toereikend voor de 1,6 ton wegende cross-over, maar het bruist niet en dat doet het evenmin na een druk op de sportknop. Meekomen in het dagelijks verkeer gaat prima, maar sportief?

Net als in de Corsa-e heeft de accu in de Mokka-e een capaciteit van 50 kW. Die zorgt volgens de fabrieksopgave voor een actieradius van 324 kilometer (WLTP) en 2 kilometer meer dan de van dezelfde accu voorziene Peugeot e-2008. Die bleek in de praktijk goed voor 246 kilometer en dat is bepaald niet grensverleggend. Het betekent dat je met enige regelmaat moet laden. Dit kan aan de gelijkstroomsnellader met maximaal 100 kW en aan de reguliere wisselstroomlaadpaal of wall-box op één fase met 7,4 kW of met de optionele (1.000 euro) 3-fasenlader met 11 kW.

Voor het eerst is de Mokka er ook in een volledig elektrische versie. Voor het eerst is de Mokka er ook in een volledig elektrische versie. Foto: Opel

De prijslijst begint bij 26.299 euro

Voor een auto in deze klasse biedt Opel een volwassen aanbod aan veiligheidsvoorzieningen en assistentiesystemen. Zo is de Mokka leverbaar met vermoeidheidsdetectie, een automatische noodremfunctie inclusief voetgangersdetectie, adaptieve IntelliLux LED matrix-koplampen en uiteraard adaptieve cruise-control en rijbaanassistentie.

De benzinevarianten staan in de prijslijst vanaf 26.299 euro. Voor de Mokka-e begint het bij 34.399 euro, waar bovenop de 3-fasenlader voor 1.000 euro eigenlijk niet mag ontbreken. Maar goed, je bent dan nog altijd voordeliger uit dan met een Peugeot e-2008, die je vanaf 36.930 euro koopt. Aan de andere kant, een elektrische Kia Soul acteert in dezelfde prijsklasse, maar komt in praktijktests op een volle accu maar liefst 367 kilometer ver.

Voor een video van deze test klik je hier. De volledige eerste rijtest van de nieuwe Opel Mokka staat in AutoWeek nummer 8: nu in de winkel.