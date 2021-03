Grotere wielen met bredere banden zijn een duidelijke trend. Hiermee zien auto's er stoerder uit, maar hun rijgedrag wordt er vaak slechter van, concludeert AutoWeek op basis van een uitgebreide test.

Sportieve auto's hebben al heel lang grote wielen en brede banden, maar sinds enkele jaren rukken ze ook op bij gewone gezinsauto's en leaseauto's. Vandaag de dag zijn er maar weinig auto's die nog op standaardbanden rijden en voor sommige automobilisten zijn grote wielen en brede banden zelfs verworden tot statussymbool. Daar komt bij dat de techniek van moderne auto's simpelweg steeds grotere wielen vereist.

"Auto's worden steeds zwaarder en hebben steeds sterkere motoren", veklaart Tjeerd Buijinck, hoofd van de testafdeling van de Enschedese bandenfabrikant Apollo Vredestein. "Om toch veilig de bocht door te komen, krijgen de banden steeds grotere contactoppervlakken."

De wieldiameter heeft de grootste invloed op het rijgedrag. Doordat wielen almaar groter worden, moet de flankhoogte van de banden evenredig afnemen om de voorgeschreven, zogenoemde afrolomvang in stand te houden. Hoe groter het wiel is, hoe platter de band. En dat heeft natuurlijk invloed op het comfort en op het rijgedrag.

Je moet niet overdrijven met de wielmaat

In een praktijktest werden banden in de maten 17 tot en met 21 inch van hetzelfde merk en type onder dezelfde omstandigheden vergeleken. Bij de testauto, een BMW 5-serie, biedt de fabriek al keuze uit wielen met vier verschillende formaten, maar in de accessoire-handel is er nog veel meer keuze. Let op dat je niet overdrijft met de wielmaat, luidt de conclusie van deze test, want met de standaardbanden rijdt de auto altijd comfortabeler en stiller. En ook aan je portemonnee merk je dat groter niet altijd beter is.

Fors uitgevallen wielen kunnen behoorlijk in de papieren lopen. Bovendien stijgt het brandstofverbruik met maximaal 1 liter per 100 kilometer. Daar staat tegenover dat je auto er waarschijnlijk wel een stuk beter uit gaat zien, want grote wielen hebben veel invloed op de uitstraling. En in het ideale geval zorgen ze wel degelijk voor een verbeterde rijdynamiek, een direct stuurgedrag en - als het goed is - meer rijplezier.

Conclusies uit de test

Rijgedrag op nat wegdek

Op het handlingparcours zijn de bredere banden door het grotere contactoppervlak onmiskenbaar in het voordeel. De op maximale sportiviteit gerichte 21-inchwielen zorgen er wel voor dat de achterkant plotseling de grip op de weg kan verliezen. Dat kost tijd en zorgt voor schrik en klamme handen.

Rijgedrag op droog wegdek

De knalharde 21-inchbanden bieden op het circuit een voordeel, maar met deze set benader je wel de grenzen van het standaardonderstel. Harmonieuzer rijdt de BMW met de wat minder grote 19- en 20-inchwielen.

Risico van aquaplaning

Op het gebied van aquaplaning (de wielen verliezen de grip op de weg doordat er water op het wegdek staat) bieden de verhoudingsgewijs smalle 17-inch basiswielen met voorsprong de beste veiligheidsreserves. Aan de andere kant van het spectrum verliezen de 21-inch wielen al veel eerder het contact met het wegdek (waterlaag 8 millimeter).

De volledige testresultaten en meer tips vind je in dit artikel van AutoWeek.