Eerder deze maand baarde de topman van Audi opzien door te stellen dat elektrische auto's in de toekomst minder ver zullen komen op een lading stroom dan de huidige generatie. Volgens CEO Markus Duesmann zullen fabrikanten namelijk afstappen van steeds grotere accupakketten. Een logische ontwikkeling?

Toen de Nissan Leaf zo'n tien jaar geleden op de markt kwam, had deze elektrische auto een accupakket van 24 kWh. Dat werd later opgeschroefd naar 30 kWh en tot 40 kWh toen de tweede generatie Leaf verscheen. Inmiddels is ook een accupakket van 62 kWh leverbaar.

De rek is er bovendien nog lang niet uit. Audi levert zijn nieuwe e-tron GT met een accupakket van 93 kWh (85 kWh netto), terwijl nieuwkomer Lucid Motors zijn topmodel voorziet van een exemplaar van liefst 113 kWh. Een rijbereik van meer dan 800 kilometer is niet uitgesloten, zo heeft Tesla al laten zien.

Toch lijken steeds meer fabrikanten tot het inzicht te komen dat een groot accupakket en dito rijbereik een heilloze weg is. In gesprek met NU.nl verkondigde een hooggeplaatste BMW-medewerker een aantal jaar geleden al dat steeds grotere accupakketten vanuit kostenoogpunt niet handig zijn. Het maakt de auto onnodig duur, het kost ontzettend veel energie om bij te laden en als er een keer iets mis mee is, dan is de kans groot dat het voertuig economisch total loss zal zijn.

In de bodem van de duurste Lucid Air zit een accupakket van 113 kWh. Foto: Lucid Motors

'Consument moet nog wennen'

Audi-CEO Duesmann houdt er dezelfde mening op na, al plaatst hij wel een kleine kanttekening. Er zal volgens Deusmann allereerst een denkomslag moeten plaatsvinden, aangezien de consument nu nog veel waarde hecht aan een zo groot mogelijk rijbereik en het laden nog altijd vergelijkt met tanken.

Zodra de consument eenmaal gewend is en er een wijdvertakt laadnetwerk is geïnstalleerd, zo klinkt uit de woorden van Deusmann, kunnen we nadenken over een andere insteek voor elektrische auto's.

Dat ziet ook Henk Meiborg, oprichter van adviesbureau Emodz. "De gemiddelde Europeaan rijdt gemiddeld maximaal 40 kilometer per dag, maar we zetten het rijbereik van een elektrische auto nog steeds af tegen dat van een brandstofmodel. Ook wat bijtanken of laden betreft. Echter, voor een elektrische auto geldt; parkeren is laden. Dus die vergelijking gaat niet meer op. Het vraagt een heel andere benadering."

Efficiëntie minstens zo belangrijk

Een kleiner accupakket biedt volgens Meiborg tal van voordelen, zoals dat de auto er goedkoper mee wordt. Bovendien is een kleiner exemplaar ook lichter, waardoor de auto als geheel efficiënter wordt.

AutoWeek ondervond onlangs dat de Kia e-Niro met een accupakket van 64 kWh beter presteerde dan een Volkswagen ID.4 met een exemplaar van 77 kWh, onder meer omdat de Volkswagen met een gewicht van ruim twee ton zo'n 300 kilo zwaarder is dan de Kia.

Daarnaast betekent efficiëntie elders, bijvoorbeeld op de aandrijflijn, dat je hetzelfde rijbereik kunt halen met een minder groot accupakket. "Simpelweg een auto met een groot accupakket uitbrengen, is niet genoeg. Je moet een totaalpakket bieden", zo zei manager productmarketing René de Heij van BMW Nederland vorig jaar tegen NU.nl.

Zo krijgt de iX3 een accupakket van 74 kWh, terwijl de Mercedes EQC er een van 80 kWh heeft en de topversie van de Audi E-tron zelfs een van 95 kWh. Toch claimt BMW ongeveer dezelfde actieradius als de concurrentie.

Een groter accupakket is niet per definitie beter, zo bleek uit bovenstaande vergelijking. Een groter accupakket is niet per definitie beter, zo bleek uit bovenstaande vergelijking. Foto: AutoWeek

Sneller weer op pad met kleiner accupakket

Tenslotte wordt het met de laatste stand der techniek mogelijk om twee keer zo snel bij te laden, waardoor je met een kleiner accupakket weer sneller op pad kunt.

Zo verwacht Meiborg veel van de zogeheten 800 volttechnologie, die eerder deze week door Hyundai met de nieuwe IONIQ 5 geïntroduceerd werd in een relatief betaalbaar model. Tot voor kort was het alleen bij Porsche verkrijgbaar. Dankzij 800 volttechnologie kan meer dan twee keer zo snel bijgeladen worden.

"Als je veel sneller dan tot nu toe gebruikelijk kunt laden, kun je ook als veelrijder volstaan met een kleiner accupakket. Je kan immers ook weer sneller op pad als je een keer een lange rit moet maken", zegt Meiborg. "Het geld dat je ermee bespaart op een uitvoering met een groter accupakket, houd je dan mooi in je zak."

Ook het veel gehoorde argument dat kleinere accupakketten beter zijn voor het milieu, snijdt wat Meiborg betreft hout. "Bij productie van accupakketten komt relatief veel CO2 vrij. Heb je een auto met een groot accupakket maar rij je desondanks slechts 40 kilometer per dag, dan duurt het langer voordat je die CO2-uitstoot hebt gecompenseerd."

