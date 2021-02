Hyundai heeft dinsdag de nieuwe IONIQ 5 gepresenteerd, het eerste model van een nieuwe generatie elektrische modellen die onder het IONIQ-label uitgebracht zullen worden. De nieuwkomer onderscheidt zich door een zeer hoge laadsnelheid en een fors rijbereik.

De IONIQ 5 staat op op een nieuw ontwikkeld platform, dat voor zowel 400 volt- als 800 volttechnologie geschikt is. Het laadvermogen van de nieuwkomer ligt daardoor op 350 kW, nóg meer dan bij Porsche, dat tot voor kort koploper was op dit vlak.

Ter illustratie: een laadvermogen van 50 kW is op dit moment in de middenklasse heel gebruikelijk. Recente modellen kunnen 100 kW aan, een auto als de Volkswagen ID.3 (afhankelijk van de uitvoering) 125 kW.

Hyundai belooft dat het achttien minuten duurt om de IONIQ 5 van 10 naar 80 procent op te laden. "Dit is een factor 2,5 sneller dan nu het geval is", legt pr-manager Anne Lobbes van Hyundai Nederland uit.

De IONIQ 5 heeft het uiterlijk van een hatchback uit de middenklasse, maar is met een lengte van 4,64 meter en een wielbasis van 3 meter flink groter dan het uiterlijk doet vermoeden. Hyundai belooft een rijbereik van maximaal 470-480 kilometer, maar houdt de definitieve cijfers voor de verschillende uitvoeringen nog onder de pet.

Deze zomer naar Nederland

Onderhuids monteert Hyundai in de basis een accupakket van 58 kWh in combinatie met achterwielaandrijving. De aandrijflijn is goed voor een vermogen van 125 kW (170), waarmee je in 8,5 seconden naar 100 kilometer per uur accelereert. Vierwielaandrijving kan ook. In dat geval stijgt het vermogen naar 172 kW (235 pk) en neemt het sprintje 6,1 seconden in beslag.

Bij de keuze voor het accupakket van 72,6 kWh stijgt het vermogen naar 160 kW (218 pk) voor de versie met achterwielaandrijving en tot 225 kW (306 pk) voor de uitvoering met vierwielaandrijving. De acceleratietijden zijn respectievelijk 7,4 en 5,2 seconden. De topsnelheid ligt in alle gevallen op 185 kilometer per uur.

Het interieur wordt gedomineerd door grote schermen. Direct achter het stuur zit een 12,3 inch groot digitaal instrumentarium, dat optisch is samengesmolten met het eveneens 12,3 inch grote infotainmentscherm ernaast. Het binnenste is afgewerkt met kunststof van gerecyclede petflessen en wol.

De eerste exemplaren van de IONIQ 5 worden al in de zomer van dit jaar geleverd. Nederland behoort samen met Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen tot de weinige landen waar een speciale introductieversie van het model beschikbaar komt, de Project 45. Deze tot drieduizend exemplaren gelimiteerde serie kost 58.995 euro. De prijzen van de reguliere versies volgen later.

Ruimte voor ontspanning in het interieur van de IONIQ 5. Ruimte voor ontspanning in het interieur van de IONIQ 5. Foto: Hyundai

