Het is voor automerken belangrijker dan ooit om zich te afficheren als groene fabrikant. Hebben ze even geen volledig elektrische auto of plug-inhybride, dan gebruiken ze toch graag het label 'hybride'. De consument ziet door de bomen het bos niet meer. Fabrikanten gebruiken allerlei termen en benamingen door elkaar heen en soms blijkt een 'hybride' niet de hybride die je voor ogen had.

Denk je aan hybride, dan denk je waarschijnlijk eerst aan Toyota. Dat merk introduceerde in 2000 de Prius en sindsdien zijn er wereldwijd miljoenen van verkocht. De auto was voorzien van een brandstofmotor, elektromotor en een accupakket. Maar hij had geen stekker.

Simpel gesteld kan de elektromotor in de Prius de brandstofmotor assisteren. De energie die vrijkomt bij het afremmen, kan worden opgeslagen. Tijdens het rijden wordt het kleine accupakket verder opgeladen. Tevens kun je er op lage snelheid korte stukjes elektrisch mee rijden, bijvoorbeeld in een woonwijk.

Een dergelijk voertuig staat internationaal te boek als hybrid electric vehicle (HEV) en het is niet ondenkbaar dat het grote publiek de werking van een hybride aandrijflijn associeert met die bij Toyota of bij andere merken met HEV's in het aanbod.

Veel hybride auto's zijn eigenlijk iets anders

Maar als je even niet oplet, kun je als argeloze consument van een koude kermis thuiskomen, want sommige merken gaan wel erg losjes met de term om. Bij Ford staan in de configurator tal van hybrides, maar in veel gevallen gaat het hier om modellen met een mild-hybridsysteem. Ook Suzuki, Fiat en Maserati gebruiken het hybridelabel voor iets wat eigenlijk niets meer behelst dan een geïntegreerde starter/generator, die de taken van de startmotor en dynamo overneemt.

Het mild-hybridsysteem staat te boek als MHEV en bestaat uit een 48 voltlithium-ionbatterij die aan een riemstartgenerator gekoppeld is. Hiermee kan de motor sneller en gemakkelijker aangeslingerd worden, ook op hogere snelheden. Tijdens het accelereren levert het mild-hybridsysteem weliswaar een steuntje in de rug, maar voor aandrijving zorgt het niet.

Daarnaast zijn er de plug-in electric vehicles (PHEV's), ook wel plug-inhybrides of stekkerhybrides genoemd. Met deze aandrijflijn kun je veel langere afstanden elektrisch afleggen ten opzichte van een reguliere hybride (2 kilometer versus ongeveer 50 kilometer), ook op de snelweg. De PHEV's hebben daarom een veel groter accupakket, wat je om die reden moet bijladen via een laadpaal, én een krachtigere elektromotor. De volledig elektrische auto, ten slotte, staat te boek als battery electric vehicle (BEV).

Afkortingen, betekenissen en voorbeelden MHEV (mild hybrid electric vehicle): Volkswagen Golf 1.5 eTSI

HEV (hybrid electric vehicle): Toyota Corolla Hybrid

PHEV (plug-in hybrid electric vehicle): Mitsubishi Outlander PHEV

BEV (battery electric vehicle): Tesla Model 3

Automerken maken er een potje van

Het onderscheid tussen HEV, MHEV, PHEV en BEV is nog wel te overzien. Daarom is het des te spijtiger dat de fabrikanten er zo'n potje van maken.

Neem het Volkswagen-concern. Bij Volkswagen kun je de aanwezigheid van mild-hybridtechniek herkennen aan de toevoeging van de letter 'e', zoals hij de Golf 1.5 eTSI. Bij zustermerk Audi staat de 'e' in de typeaanduiding echter voor PHEV-techniek, zoals bij de A6 TFSI e. Bij SKODA staat de 'e' ook los, maar die duidt weer op een MHEV.

Elders wordt het net zo bont gemaakt. Bij concerngenoten Opel, Peugeot en Citroën staat de 'e' voor een volledig elektrische auto, terwijl de typeaanduiding 'Hybrid' voor plug-inhybride aandrijving staat.

Bij BMW wordt de benaming 'e' weer voor PHEV gehanteerd, terwijl de volledig elektrische auto's een 'i' in de typeaanduiding hebben. Mercedes ging nog een stapje verder door MHEV-techniek EQ Boost te noemen en PHEV-techniek EQ Power. Daar horen we echter niet zo veel meer van, dus het lijkt erop dat de Duitsers hun lesje geleerd hebben.

Volvo hanteert de benaming 'Recharge' voor zowel zijn PHEV's als BEV's. Ga je de auto samenstellen, dan wordt de PHEV een auto met de letter 'T' voor de motoraanduiding. Bij de auto's met mild-hybridtechniek is dat een 'B'.

Dat het ook anders kan, bewijst Kia. Daar staat gewoon netjes omschreven wat je krijgt, of dat nou mild-hybridtechniek is, volledig elektrische aandrijving of iets daar tussenin.