Jaguar en Ford verkondigden vorige week dat ze over enkele jaren alleen nog maar volledig elektrische auto's zullen leveren. Dergelijke beloftes zijn niet nieuw, maar in het verleden zat er nogal eens een addertje onder het gras. Is het de verschillende autofabrikanten nu wel menens?

Een aantal jaren geleden baarde Volvo opzien door te stellen dat het "geheel elektrisch" zou gaan. Uiteindelijk bleek het met die claims allemaal wel mee te vallen. Wat het merk bedoelde te zeggen, is dat zijn modellen op termijn stuk voor stuk een elektromotor zouden hebben. Dat kan dus ook de riemstartgenerator van een mild-hybridesysteem zijn.

Ook de aankondiging in januari van het oer-Amerikaanse General Motors om vanaf 2035 alleen nog elektrische auto's te gaan bouwen, moest met een korreltje zout genomen worden. Dat bleek uiteindelijk niet meer dan een streven en bovendien gold het alleen voor personenwagens.

Bij Jaguar en Ford liggen de zaken anders. Die hebben vorige week beloofd dat ze daadwerkelijk overstappen op volledig elektrische auto's. Jaguar levert al de elektrische I-Pace en daar komt de volledig elektrische XJ dit jaar bij. In 2025 moeten alle modellen van dit merk geheel elektrisch zijn.

"Aankondigen dat je gaat stoppen met benzine- en dieselauto's is voor fabrikanten een positief bericht van verduurzaming naar de buitenwereld. Het goed is voor het imago en richtinggevend voor de rest van de branche en de consument", stelt Rico Luman, econoom bij het ING Economisch Bureau.

"De inschatting is over het algemeen dat een elektrische auto de komende jaren voor een steeds grotere groep ook financieel aantrekkelijk wordt, waardoor de verkopen zeker vanaf 2025 vanzelf zullen aantrekken."

In Nederland is men gezien het succes van de I-Pace al gewend aan elektrische Jaguars. In Nederland is men gezien het succes van de I-Pace al gewend aan elektrische Jaguars. Foto: Jaguar

Ford krijgt steuntje in de rug van Volkswagen

Ford is dan nog niet zover. Halverwege 2026 moet het gehele aanbod elektrisch zijn, maar dat betekent voor Ford zowel volledig elektrische auto's als voertuigen met plug-inhybride aandrijving. In 2030 zullen pas echt alle modellen geheel elektrisch zijn. En dat geldt dan nog steeds alleen voor Europa. Elders in de wereld zal het zo'n vaart niet lopen.

Ford is uiteraard een veel groter merk dan Jaguar, waardoor een overstap naar elektrische auto's meer voeten in de aarde heeft. Het merk trekt in dit kader daarom op met Volkswagen. Zo zal het eerste voor Europa bedoelde model van Ford, dat in 2023 van de band komt, zijn platform delen met de Volkswagen ID.3.

Het luxemerk Bentley volgt dezelfde koers als Ford vanaf 2025 wat betreft elektrische of plug-inhybride aandrijving, om vervolgens in 2030 geheel elektrisch te worden. Volvo heeft zijn plannen inmiddels ook toegelicht en verwacht over tien jaar alleen nog maar volledig elektrische auto's te leveren, maar zo mogelijk eerder.

Ford maakt gebruik van de elektrische slagkracht van Volkswagen. Ford maakt gebruik van de elektrische slagkracht van Volkswagen. Foto: Volkswagen

Plotselinge overstap niet ondenkbaar

De meeste andere fabrikanten houden hun doelstelling aan de vage kant door te stellen dat volledig elektrische auto's over een aantal jaren een bepaald percentage in de verkoop moeten hebben.

"De timing van de volledige overstap is een dilemma. Fabrikanten verdienen nu en de komende jaren nog het meeste geld met brandstofauto's en ze hebben die cashflow hard nodig om vol te investeren in elektrisch", legt Luman uit. "Daimler spreekt mogelijk mede daarom over carbon neutral/net zero emissions in 2039, in plaats van zich volledig te committeren aan 100 procent elektrisch."

Dat wil niet zeggen dat dergelijke plannen niet op de schop kunnen. Volkswagen heeft al eens aangegeven dat het merk waar nodig alleen nog maar volledig elektrische auto's kan leveren als dat moet, bijvoorbeeld vanwege Europese regelgeving of een landelijk besluit.

"In 2025 is het mogelijk dat 50 procent van de Volkswagen-verkoop in Nederland uit elektrische modellen bestaat. Ik hoop dat ons gehele aanbod bij jullie in 2030 elektrisch is", zei Thomas Ulbrich, de man die bij Volkswagen verantwoordelijk is voor strategie op het vlak van elektrische mobiliteit, eind 2018 tegen NU.nl.

Hyundai laat zien dat zo'n stap niet ondenkbaar is. Zo levert het merk nu al in Noorwegen, al jaren de koploper als het om elektrisch rijden gaat, uitsluitend nog auto's met elektrische of plug-inhybride aandrijving.

Hyundai is in Noorwegen al overgestapt op elektrisch. Hyundai is in Noorwegen al overgestapt op elektrisch. Foto: Hyundai

Druk van Europese regelgeving lijkt doorslaggevend

De aankondigingen van Jaguar en Ford komen niet uit de lucht vallen. Die hebben alles te maken met het gegeven dat fabrikanten elektrificatie ook hard nodig hebben om aan de in 2020 aangescherpte Europese CO2-regels te kunnen voldoen.

Sinds 1 januari van dat jaar is die limiet voor de gemiddelde vlootuitstoot teruggebracht tot nog maar 95 gram per kilometer. Komt een fabrikant daarboven, dan staat het bedrijf een torenhoge boete te wachten.

Auto's die minder dan 50 gram per kilometer uitstoten (dat zijn volledig elektrische auto's en ook steeds meer plug-inhybrides) genieten een superkrediet. Dat is lucratief, want dit jaar mag een auto die onder de 50 gram zit voor 1,67 meegeteld worden en in 2022 nog altijd voor 1,33 verkochte auto's.

"De druk om stappen te maken vanuit de regulering is vooral groot in Europa en de mogelijkheid bestaat dat dit verder wordt aangescherpt onder de Green Deal", besluit Luman.

Ten slotte komen steeds meer regeringen met plannen om überhaupt geen nieuwe auto's met brandstofmotor meer toe te laten, waaronder het Verenigd Koninkrijk.