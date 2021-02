Stofzuigerfabrikant Dyson had het ambitieuze plan een volledig elektrische SUV te gaan bouwen, maar die zal er waarschijnlijk nooit komen. Vorig jaar dook al iets van beeldmateriaal op van de tot dan angstvallig stilgehouden auto. AutoWeek laat hem nu vanuit alle hoeken zien en weet ook meer details.

Eerlijk is eerlijk: de nieuwswaarde van de bij de patentaanvraag behorende afbeeldingen van Dysons SUV is natuurlijk dunner geworden nu bekend is dat die auto er hoogstwaarschijnlijk nooit zal komen. Dyson zette immers vorig jaar een dikke rode streep door het project. Het bouwen van een elektrische SUV zou voor de fabrikant niet rendabel zijn. Maar intussen is het toch wel degelijk interessant om te zien wat voor auto die elektrische SUV van Dyson geworden zou zijn.

Dyson kennen we vooral van de zakloze stofzuigers. En al doen de stofzuigers met de typenamen V8 en V10 anders vermoeden, ze zullen geen automobiele broertjes en zusjes krijgen. De Engelse krant The Times liet vorig jaar al een afbeelding zien van de Dyson N526, de codenaam van het geheime prototype waar Dyson Automotive tot 2019 aan heeft gewerkt.

Maar op de nieuwe set patentfoto's, die in handen is van AutoWeek, is de nooit verschenen elektrische SUV van Dyson Automotive voor het eerst vanuit alle hoeken te zien. Het feit dat de kakelverse patentplaten in 2021 zijn geregistreerd, geeft in ieder geval aan dat James Dyson het ontwerp van z'n auto toch nog even op de plank laat liggen en misschien nog niet helemaal afscheid heeft genomen van zijn plannen.

Solid state-batterijen voor een enorm rijbereik

De N526 zou volgens eerdere informatie in staat zijn om liefst 965 kilometer actieradius uit zijn accupakket te persen. Die enorme reikwijdte zou onder meer mogelijk zijn doordat de SUV solid state-batterijen zou hebben. De zo'n 2.600 kilo wegende Dyson zou twee 272 pk sterke elektromotoren krijgen die het gevaarte in nog geen vijf seconden aan een snelheid van 100 kilometer per uur hadden kunnen helpen. De beoogde topsnelheid was zo'n 200 kilometer per uur.

Lees meer over het ambitieuze plan van Dyson, dat vroegtijdig sneuvelde, in dit artikel van AutoWeek.