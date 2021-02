De Porsche 911 is de bekendste en geliefdste sportauto, maar met nieuwprijzen vanaf 140.000 euro voor de meesten onbereikbaar. Niet getreurd: als youngtimer koop je er tegenwoordig al een voor de prijs van een Volkswagen Polo.

Het is de droomauto van velen: de Porsche 911, waarvan sinds zijn debuut in 1964 het design in grote lijnen vrijwel ongewijzigd bleef. De ultieme sportauto blijkt als youngtimer, de categorie auto's van minimaal vijftien jaar oud, tegenwoordig verrassend betaalbaar. Dan betaal je er pakweg 25.000 euro voor en dat is de prijs die tegenwoordig ook voor een nieuwe, rijk aangeklede VW Polo wordt gevraagd.

De charme van de 911 zit 'm niet alleen in het design, maar zeker ook in de beleving. Heb je weleens een zescilinder boxermotor achter je rug horen schreeuwen, of de enorme kracht daarvan mogen ervaren? Indrukwekkend. Maar zelfs als je een gebruikte 911 zoekt, moet je over het algemeen flink in de buidel tasten. Er is één uitzondering: de generatie van rond de eeuwwisseling die met de typeaanduiding 996 door het leven gaat. Met zijn spiegeleikoplampen was de 996 het ontwerp van de beroemde Nederlandse Porsche-designer Harm Lagaay.

Die koplampen vielen destijds niet erg in de smaak bij de kopers en hetzelfde gold voor de watergekoelde motor die in deze 911 zijn debuut maakte. Door die watergekoelde motor veranderde het typische uitlaatgeluid van de 911, al hadden de ingenieurs door aanpassing van de uitlaten nog wel geprobeerd een soortgelijk geluid als bij de luchtgekoelde motoren te produceren. Ook het Boxster-interieur viel verkeerd bij de 911-fans. Alleen de in het midden geplaatste toerenteller deed nog enigszins denken aan de klassieke 911.

Minder geliefd en daardoor nu betaalbaarder

Dat hij door zijn eigenzinnige karakter minder geliefd werd dan andere generaties van de 911, maakt deze 996 nu des te interessanter voor mensen die een leuke, betaalbare youngtimer zoeken. Want voor 25.000 tot 30.000 euro vind je op diverse platforms al een prima exemplaar.

Er zijn wel enkele belangrijke punten waar je bij eventuele aanschaf op moet letten. Al bij zijn debuut in 1997 begonnen de problemen voor de 996. De nieuwe 3,4-liter zescilinder motor bleek bepaald niet feilloos. Veel motoren gaven de geest als gevolg van olielekkage en problemen met de zuigers.

Dus als je er eentje op het oog hebt, is het raadzaam om een expert mee te nemen en de historie te checken. Mocht je ook maar enigszins twijfelen, dan is het zaak om weg te lopen, want een motorrevisie kost je zomaar 20.000 euro. Als de motor echter wél zijn werk blijft doen, weet ook deze Porsche te plezieren met een perfect rijgedrag en een stabiel prijsniveau.

De 996 is het ontwerp van de beroemde Nederlandse Porsche-designer Harm Lagaay. Foto: Porsche

Opgelet bij eventuele aanschaf van de Porsche 911 generatie 996

Condensor airconditioning: Dit zit op een steenslaggevoelige plek en hier treden vaak lekkages op.

Aanslagrubbers: Als deze rubbers niet goed meer functioneren, worden de wegoneffenheden via de veerpoot doorgegeven aan de carrosserie, met dure schade tot gevolg.

Motorschade: Met afstand het duurste probleem bij deze sportauto. Olielekkage en problemen met de nokkenaskettingspanner of de zuigers kunnen roet in het eten gooien. Een motorrevisie kost zomaar 20.000 euro.

Het kan nóg goedkoper

Een echte Porsche rijden kan overigens nóg goedkoper. De Boxster bijvoorbeeld, is tweedehands al helemaal betaalbaar en hij biedt ook nog eens cabrioplezier. Het is echter wel zaak om uitgebreid de tijd te nemen om een net exemplaar te vinden.

De Cayman biedt de gulden middenweg. Dit voertuig steekt solide in elkaar, biedt veel rijplezier en is ook nog eens erg waardevast.

