Wat is het beste stoeltje met Isofix-bevestiging voor kleine kinderen? En welke van deze autostoeltjes heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Autostoeltjes zijn verplicht voor kinderen met een lengte tot 1,35 meter. Er bestaan verschillende categorieën. Babystoeltjes zijn bedoeld voor de allerkleinsten, daarna komen de peuterstoeltjes en vervolgens de kinderstoeltjes. Je wisselt naarmate het kind ouder en dus groter wordt. Maar er zijn ook stoeltjes die je langduriger kunt gebruiken. Deze zijn dan bijvoorbeeld geschikt voor zowel baby's als peuters.

Je kiest het juiste stoeltje op basis van het gewicht en de lengte van je kind. Daarnaast is er keuze uit het type bevestiging: je zet zo'n zitje in de auto vast met de autogordel of met het Isofix-systeem, waarbij een speciaal bevestigingspunt het stoeltje aan de auto verankert.

De Consumentenbond test voortdurend autostoeltjes op onder meer veiligheid en gebruiksgemak. Er zijn in totaal 153 verschillende stoeltjes getest die goed verkrijgbaar zijn.

De categorie baby-/peuterstoeltjes met Isofix-bevestiging is bestemd voor kinderen tot vier jaar (tot een lengte van ongeveer 105 centimeter). Binnen deze categorie komt een stoeltje van Joie als Beste uit de Test. Het heeft een zeer gunstige prijs en is daarmee ook de Beste Koop. Een alternatief van Britax Römer, de Dualfix, scoort ook goed, maar is wat prijziger.

Joie i-Spin 360 Joie i-Spin 360

De Joie is een baby- en peuterstoeltje in één. Het wordt in achterwaartse richting in de auto geplaatst, maar zodra het kind ongeveer vijftien maanden oud is (en 76 centimeter lang) kan het ook in voorwaartse richting worden gebruikt. Dan kijkt het kind dus richting de voorruit.

Op veiligheid scoort dit stoeltje goed. Het biedt de beste bescherming in achterwaartse richting, dus het wordt aanbevolen het stoeltje zo lang mogelijk in die positie te gebruiken.

De Joie klik je makkelijk vast op de Isofix-bevestiging in de auto en hij heeft een zit- en ligstand. Je kunt het stoeltje een kwartslag draaien, waardoor je je kind eenvoudig erin zet en er ook even simpel weer uit haalt. Ook het verstellen en vastmaken van het harnasje gaat makkelijk.

De Joie biedt voldoende ruimte en comfort. De hoes kan gewassen worden in de wasmachine. Een nadeel is wel dat dit stoeltje erg zwaar is en veel ruimte in beslag neemt. Ook kun je je kind niet met stoel en al uit de auto halen. Daarnaast heeft het kind vanuit het stoeltje slechts beperkt zicht naar buiten.

Britax Römer Dualfix M i-Size Britax Römer Dualfix M i-Size

De Dualfix M i-Size van Britax Römer is een aantrekkelijk alternatief voor de Joie en ook een prima stoeltje. Maar hij scoort in de test iets minder goed en is ook wat duurder. Je gebruikt deze Dualfix als het kind nog wat kleiner is in achterwaartse richting. Als het kind ongeveer vijftien maanden is, kan het zitje ook in voorwaartse richting worden geplaatst. Maar let op: de Dualfix is geschikt voor kinderen vanaf 61 centimeter en dus niet voor de allerkleinsten, zoals de Joie.

Het zitje scoort goed op veiligheid. En net als de Joie kan dit stoeltje gedraaid worden zodat je je kind er makkelijk in zet en er ook weer uit haalt. Bovendien kan het stoeltje licht gekanteld worden, om een slaapstand te realiseren.

Een nadeel van dit stoeltje is het gewicht. Het is erg zwaar en neemt net als de Joie aardig wat ruimte in beslag. Net als de Joie kun je ook bij dit stoeltje niet je kind met stoel en al uit de auto halen. Daarnaast gaat het vastgespen van je kind wat lastig en heeft ook hier het kind slechts beperkt zicht naar buiten.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.