Alsof er geen coronapandemie heerst en de verkoop van nieuwe auto's floreert, arriveert met veel enthousiasme het ene na het andere nieuwe automerk in Nederland. Al die nieuwkomers hebben één ding gemeen: ze komen oorspronkelijk uit China. Zijn dit de auto's waar de Nederlandse consument op zit te wachten?

In hoeverre de nieuwe merken daadwerkelijk iets toevoegen aan de auto's die al te koop zijn, wordt duidelijk na de eerste tests die AutoWeek daarmee uitvoerde. Over het algemeen luidt de conclusie: slecht zijn die Chinese auto's zeker niet, maar de meeste zullen het vooral van hun lage prijs moeten hebben. Ze hebben vooral moeite zich te onderscheiden van de gevestigde orde.

Daarbij is het ook de vraag in hoeverre de consument graag 30.000, 40.000 of zelfs 50.000 euro investeert in een onbekend merk waarvan vooral de restwaarde de grote vraag is. Wat zal de afschrijving zijn van zo'n auto die zichzelf nog moet bewijzen in de markt? Het Chinese MG was vorig jaar de eerste in de rij van nieuwkomers. Dat merk wist binnen korte tijd relatief veel kopers te vinden voor zijn MG ZS, een elektrische SUV die voor nog geen 30.000 euro in de markt werd gezet.

AutoWeek zette onlangs de Chinese Aiways U5 in een vergelijkingstest tegenover de Volkswagen ID.3 en Hyundai Kona Electric. De conclusie luidde: "De Aiways U5 biedt heel veel ruimte voor een keurig bedrag, maar kan de Hyundai en de Volkswagen op geen enkel ander onderdeel bijbenen. Uit zijn rijeigenschappen, interieur en multimediasysteem blijkt te veel dat deze autofabrikant net zijn eerste stapjes op het internationale toneel zet. Dat is geen schande. We zijn benieuwd wat Aiways in de toekomst in petto heeft."

De Polestar 2 versloeg de Tesla Model 3 in een vergelijkingstest van Autoweek. De Polestar 2 versloeg de Tesla Model 3 in een vergelijkingstest van Autoweek. Foto: AutoWeek

Deze Chinese auto versloeg de Tesla Model 3

De Chinese Polestar 2, familie van Volvo, is andere koek. Die versloeg in een vergelijkingstest van AutoWeek zelfs de Tesla Model 3: "De Polestar is luxueus, met bijna alle fijne zaken standaard voor een mooie prijs. Hij is snel en ligt als een blok op de weg. In vergelijking met de Polestar oogt de Model 3 basaal en goedkoop, maar die is onverslaanbaar qua actieradius, stroomverbruik en laadsnelheid."

De Chinese merken Lynk & Co en JAC zijn inmiddels ook in Nederland verkrijgbaar en het merk Seres debuteerde de afgelopen weken in de Nederlandse showrooms. Hoewel Seres ook in Californië een vestiging heeft, is het moederbedrijf wel degelijk Chinees. AutoWeek testte het eerste model dat hier verkrijgbaar is: de Seres 3. "Een nieuwkomer met potentie", oordeelde AutoWeek. De in China geproduceerde Seres 3 is een compacte cross-over die met zijn buitenmaten tussen de Peugeots 2008 en 3008 invalt. Qua ruimte kan een gemiddeld gezin er prima meet uit de voeten.

"Het interieur ziet er op het eerste gezicht niet onaardig uit. Pas wanneer het aan nadere inspectie wordt onderworpen, valt op dat de kwaliteit niet van het niveau is dat bijvoorbeeld Peugeot tegenwoordig haalt. Ook het vrij trage, niet al te mooie infotainmentsysteem zonder CarPlay en met wat vreemde vertaalslagen is niet meteen een reden om de auto te laten staan. Als je de auto puur ziet als een vervoermiddel valt ermee te leven, zeker omdat de specificaties van de elektrische aandrijflijn er goed uitzien", aldus de AutoWeek-redactie.

De Seres 3 ziet er op het eerste gezicht niet onaardig uit. De Seres 3 ziet er op het eerste gezicht niet onaardig uit. Foto: Autoweek

De oplaadmogelijkheden vallen tegen

Wel vallen de laadmogelijkheden tegen: een enkele fase op wisselstroom en 55 kW op gelijkstroom. Dat blijft riant achter bij wat concurrenten uit Zuid-Korea of Europa tegenwoordig kunnen en die hebben vaak ook een smartphoneapp om bijvoorbeeld op afstand alvast het interieur en/of het accupakket voor te verwarmen om zo actieradius te winnen.

“Je ruggengraat mag de rest van de demping overnemen” Testredactie Autoweek

De afstemming van het onderstel mist nog wat raffinement: "De Seres 3 is erg soft en daardoor vaak heel comfortabel. Moeten de dempers een keer echt aan het werk, dan verdwijnt de comfortabele indruk echter als sneeuw voor de zon. Opeens lijkt de veerweg dan op te zijn en mag je ruggengraat de rest van de demping overnemen. Een flinke bonk is dan het gevolg. Ook de grip houdt niet over en de besturing biedt niet het gevoel van vertrouwen dat je met 1.700 kilo graag zou willen. Dramatisch slecht is het allemaal niet, maar het staat vast dat de concurrentie kwalitatief sterker overkomt."

Zo'n Seres 3 wordt in slechts één versie geleverd en die is uitermate luxueus. AutoWeek: "Dat heeft vooral te maken met het feit dat dat de enige uitvoering is die standaard beschikt over zes airbags en met minder kom je in Europa eigenlijk niet weg. Die uitvoering kost 37.995 euro en heeft naast zes airbags onder meer een 360 graden-camera, 18-inch lichtmetaal, stoelverwarming, panoramadak en elektrische verstelling van de voorstoelen. Die zijn overigens bekleed met 'diervriendelijk leer', waarvoor inderdaad voelbaar geen koe heeft hoeven te sterven. Tenzij die koe van plastic was."