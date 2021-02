Het is inmiddels echt winter in Nederland en de automobilist heeft door sneeuw, ijs en (strenge) vorst met allerlei uitdagingen te maken. Deze tips kunnen je veel ellende besparen.

Beslagen ruiten

Veelgemaakte fouten: Te veel vocht in de auto of vergeten om het interieurfilter tijdig te laten vervangen.

Dit kan er gebeuren: Het vocht hecht zich aan de ruiten en kan 's nachts vastvriezen, wat het zicht vermindert.

Wat je beter kunt doen: Voorkomen dat je met natte kleding en schoenen (sneeuw onder je schoenzolen) vochtigheid naar binnen brengt en vervang het interieurfilter op tijd om te zorgen dat de lucht goed wordt ververst. Nog een tip: schakel de airconditioning zoveel mogelijk in. Dat ondersteunt het drogen van de ruiten en de rest van het interieur.

Omgaan met sneeuwschuivers

Veelgemaakte fouten: Te dicht achter een sneeuwschuiver gaan rijden of een sneeuwschuiver inhalen.

Dit kan er gebeuren: Steenslag beschadigt je auto en stuifsneeuw kan jouw zicht door de ramen verminderen.

Wat je beter kunt doen: Inhalen is, zolang je dat links doet, weliswaar niet verboden, maar om veiligheidsredenen is dat niet raadzaam. Zorg ervoor dat je minimaal 40 meter afstand houdt en blijf achter je voorganger rijden. Dat is het veiligst, want het wegdek waar je dan op rijdt is zojuist onderhanden genomen.

“De motor komt bij een korte rit nooit goed op temperatuur”

Te weinig koelvloeistof

Veelgemaakte fout: Het bevriezingspunt in het koelsysteem schiet tekort.

Dit kan er gebeuren: In het extreemste geval kan het koelsysteem bevriezen. De roestbescherming en andere eigenschappen zijn dan niet gewaarborgd.

Wat je beter kunt doen: Controleer het bevriezingspunt van de vloeistof (staat op de fles). Voeg antivriesmiddel toe als dat nodig is.

Te weinig ruitensproeiervloeistof

Veelgemaakte fout: Spoelmiddel of spiritus in het reservoir voor de ruitensproeiervloeistof gieten.

Dit kan er gebeuren: Op de ruit ontstaat een vettige laag en de reiniging is niet meer toereikend. De lampen van tegemoetkomende auto's kunnen hierdoor een verblindend effect hebben.

Wat je beter kunt doen: Gebruik speciaal hiervoor bestemde ruitensproeiervloeistof, liefst getest met het predicaat 'goed'. Check op de fles tot hoeveel graden onder nul de vloeistof niet bevriest.

Te veel korte ritten

Veelgemaakte fout: De motor komt bij een korte rit nooit goed op temperatuur.

Dit kan er gebeuren: De motorolie mengt met de brandstof en de slijtage neemt toe. Bij een dieselmotor slipt het partikelfilter dicht.

Wat je beter kunt doen: Ook als je slechts korte afstanden hoeft af te leggen, moet je de motor toch regelmatig warm rijden. Ook is het slim om de motorolie in de winter eerder te vervangen.

In dit artikel van AutoWeek staan nog meer tips voor de auto in het winterseizoen.