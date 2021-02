Wie een tweedehands elektrische auto koopt, krijgt tegenwoordig 2.000 euro subsidie. Dat is mooi, maar welke auto's zijn er zoal te koop en waar moet je op letten bij de aanschaf hiervan?

Misschien kwam de subsidieregeling voor particuliere kopers vorig jaar wel op het goede moment, nu meer mensen het openbaar vervoer vanwege het coronavirus willen verruilen voor een eigen auto. Dan is 2.000 euro extra korting een mooi duwtje in de rug, al moet je voor een leuke en enigszins bruikbare elektrische auto nog altijd flink in de buidel tasten.

Het grootste struikelblok laat zich niet zo moeilijk raden: de actieradius. Wil je een gebruikte EV (electric vehicle) die in de praktijk daadwerkelijk zo'n 200 kilometer haalt, dan gaat de prijs al gauw richting de 20.000 euro. Daar gaat dan vervolgens weer wel die 2.000 euro van af.

Voor de helft van het bedrag koop je een fatsoenlijke, zuinige hatchback in de klasse van de Volkswagen Golf. Nadelen daarvan zijn dat benzine duurder is dan elektriciteit en dat je voor zo'n brandstofauto wél motorrijtuigenbelasting moet betalen. En dan hebben we het nog niet over het feit dat een EV minder onderhoud nodig heeft én veel milieuvriendelijker is. Ter plekke stoot hij nooit uitlaatgas uit en dat is ook wat waard.

Hoe belangrijk is de conditie van de batterij?

Een batterij heeft niet het eeuwige leven, zo bewijst je smartphone maar al te vaak. Bij een autobatterij is het verouderingsproces iets om rekening mee te houden. Ook deze verliest op termijn zijn kracht, dus je komt met een wat oudere EV op een gegeven moment minder ver. Zowel ouderdom als het aantal gereden kilometers (door batterijspecialisten liever uitgedrukt in een aantal 'laadcycli') bepaalt de mate van degradatie van de batterij.

Je kunt ervan uitgaan dat bijvoorbeeld een Nissan Leaf van zes jaar oud niet meer zo ver komt als op de dag dat deze de fabriek verliet. Soms is dat niet meer dan 70 kilometer op een koude winterdag zoals nu. Kijken we niet naar leeftijd maar naar de kilometerstand, dan zijn er verhalen over relatief jonge Tesla's met al 200.000 kilometer op de klok en waarbij nauwelijks sprake is van degradatie van de batterij.

Het lijkt er volgens de recentste onderzoeken op dat EV-batterijen tot kilometerstanden van zelfs 300.000 tot 500.000 kilometer de oorspronkelijke actieradius kunnen behouden. Dat betekent voor een gemiddeld personenautogebruik een levensduur van 20 tot 25 jaar.

“Heel belangrijk is de staat van de batterij”

Heel belangrijk bij de aanschaf van een EV is dus de staat van de batterij, terwijl je bij een auto met verbrandingsmotor vooral op de kilometerstand let. Die telt bij een EV iets minder zwaar, want zijn aandrijflijn is minder gevoelig voor slijtage. Daar komt bij dat de meeste elektrische occasions niet heel veel hebben gereden.

Voor inzage in de staat van de accu kan de dealer/handelaar de State of Health-waarde in het systeem uitlezen. Een goede proefrit brengt eveneens veel aan het licht. Vertrek met een volledig opgeladen batterij en rijd deze bij voorkeur zo leeg mogelijk. Dan zie je meteen of de beloofde actieradius haalbaar is.

Kan zo'n occasion ook snelladen?

Een belangrijk nadeel van een aantal oudere EV-modellen is dat ze niet kunnen snelladen (DC) bij een snellaadstation. Of ze kunnen aan een normaal laadpunt (AC) maar op één fase en met niet meer dan 16 ampère laden, waardoor ze bij zulke laadpunten alleen op de laagst denkbare snelheid (dat wil zeggen met slechts 3,7 kW laadvermogen) kunnen laden. In twintig minuten naar 80 procent capaciteit, zoals de moderne EV dat kan, kun je dan meestal wel vergeten. Kijk dus eerst goed wat de mogelijkheden voor normaal laden (AC) en snelladen (DC) zijn bij de auto van je keuze, want bij een beperkte actieradius is het wel zo prettig als je onderweg even snel wat kunt bijladen. Dat maakt een EV nou eenmaal een stuk praktischer voor allerlei soorten ritten.

Wat kost het stroomverbruik?

Tanken is verleden tijd met een EV. Maar wat ben je kwijt aan stroom? Het hangt ervan af waar je de auto oplaadt: langs de weg of thuis. In het laatste geval ben je het goedkoopst uit, zeker als je zonnepanelen hebt. Dan rijd je bijna voor niets. Wat je bij een openbare laadpaal betaalt, is niet gemakkelijk te zeggen. Er zijn nogal wat aanbieders van palen, elektriciteit en pasjes. Transparantie is ver te zoeken. Wel kun je hier veel over vinden op de website laadpastop10.nl.

Thuis laden kost ongeveer 23 cent per kWh, bij een gewone laadpaal kost het tussen de 20 en 60 cent per kWh en bij een snellader tussen de 25 en 79 cent per kWh. Daarnaast geldt soms een starttarief. Die ondoorzichtigheid maakt het wat lastig om uit te rekenen hoeveel je jaarlijks kwijt bent aan elektriciteit, maar die is altijd goedkoper dan benzine of diesel.

Meer informatie over de plussen en minnen van elektrische occasions vind je in dit artikel van AutoWeek.nl Daarin staat ook wat precies de voorwaarden van de subsidieregeling zijn. Een actueel aanbod van elektrische occasions vind je op bijvoorbeeld Autotrack.nl of Gaspedaal.nl