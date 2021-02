Echt kleurrijk was het de afgelopen jaren niet op de autowegen: grijs, wit en zwart waren de populairste lakkleuren. Maar dat gaat veranderen. "Bonte tinten zullen steeds populairder worden, omdat we nu hele dagen naar kleurrijke beeldschermen zitten te kijken."

Het Nederlandse wagenpark is allang niet meer zo kleurrijk als bijvoorbeeld in de jaren zeventig. Geel, groen, rood, oranje, het kon niet op in die tijd. Tegenwoordig kiezen we het liefst voor grijs, wit of zwart. Wereldwijd is wit zelfs de populairste kleur voor nieuwe auto's. Strikt genomen is dat niet eens een kleur. In Europa is een sterke voorkeur voor blauw.

“Op onze schermen zien we meer kleur dan in de werkelijke wereld” Jung Lim Park, Senior Color Designer van Volkswagen

Al bijna een jaar zitten we in een crisis en brengen we meer tijd dan ooit met kleurrijke beeldschermen door. Jung Lim Park, Senior Color Designer bij Volkswagen, verwacht dat dat effect zal hebben op de keuze voor autokleuren in de nabije toekomst. "Kleur verandert altijd en onze perceptie ervan evolueert aan de hand van wat we zien en waar we mee leven. We worden allemaal zo geraakt door ons 'digitale leven' in deze pandemie, je ziet meer kleuren op je scherm dan in werkelijkheid op fysieke objecten."

De theorie van Park is: op onze schermen zien we meer kleur dan in de werkelijke wereld en dat aspect wil volgens hem een aanzienlijk deel van de autokopers ook in het echt hebben. We worden ons meer bewust van de grijsheid om ons heen naarmate we vanuit ons scherm weer terug naar de werkelijke wereld gaan. Park verwacht dan ook dat felle en opvallende kleuren voor auto's populairder gaan worden. "De toekomst wordt kleurrijk, zeker."

Kleurwensen weerspiegelen de sociale en culturele trends

Het 'vergrauwen' van het wagenpark, zoals dat al jaren gaande is, is volgens Park een wereldwijd fenomeen. Toch zijn er wel subtiele verschillen tussen regio's. "Ik ben erachter gekomen dat Azië, Europa en Noord-Amerika zo hun eigen kleurwensen hebben. Azië is bijvoorbeeld het minst kleurrijk. In Europa is grijs altijd populairder dan zilver, in tegenstelling tot Noord-Amerika. En blauw heeft in Europa een marktaandeel van 10 procent, terwijl dat in de rest van de wereld niet meer dan 7 procent is. Kleurwensen weerspiegelen de unieke sociale en culturele trends."

Wereldwijd kunnen we dus verwachten dat opvallende kleuren de komende jaren weer meer in trek zullen zijn, al blijven volgens Park ook grijs, zwart en wit nog steeds geliefd bij veel automobilisten.