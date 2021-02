De laatste generatie van de Hyundai Tucson heeft altijd een beetje in de schaduw van zijn neefje Kia Sportage gestaan. Dat moet anders, en dus slaat Hyundai net als eerder met de i20 een veel brutalere weg in.

Hyundai heeft van de Tucson, de middelgrote SUV van het merk, een compleet nieuwe generatie op de weg gezet. Niet alleen het onderstel, de techniek, de aandrijflijnen en het interieur zijn nieuw, zelfs de hendels aan de stuurkolom en de sleutel moesten eraan geloven. Een complete make-over dus, met als resultaat een auto die z'n voorganger eigenlijk meteen doet vergeten.

De uitgaande Tucson was keurig, maar in geen enkel opzicht opzienbarend. Hoe anders is dat met de nieuwe. Vanuit alle hoeken is dit een opvallende verschijning. Mooi of niet, het geheel oogt in ieder geval in balans.

En fors, want dat is de nieuwe Tucson ook. Concurrent Toyota RAV4 is nog groter, maar moet het alsnog afleggen als het gaat om bagageruimte. Het exacte aantal liters dat de Hyundai biedt, verschilt een beetje per uitvoering, maar met maximaal 616 tot 1.795 liter hoeft deze Koreaan zich zeker niet te schamen.

Drie hybrides, met en zonder stekker

De 150 pk sterke basisversie krijgt dezelfde 1.6 T-GDi-benzinemotor, maar moet het met mild-hybrid ondersteuning doen. In de HEV, een hybride zonder stekker, levert de benzinemotor meer vermogen en er is bovendien een 60 pk sterke elektromotor present, voor een totaal van 230 pk.

“Hoewel vlot, blijkt de Tucson zeker niet sportief.”

De topversie is een plug-inhybride met 265 pk en vierwielaandrijving. Dat extra vermogen is niet echt nodig, want ook de door AutoWeek gereden HEV (prijs vanaf 37.445 euro) komt al heel aardig van z'n plek. Verbrandings- en elektromotor werken keurig samen. Het in- en uitschakelen van de benzinemotor, die ook op de snelweg geregeld even uitvalt, gaat volkomen onmerkbaar.

Hoewel vlot, blijkt de Tucson zeker niet sportief. Hij doet weinig moeite om z'n gewicht van 1.500 kilogram te verbloemen en is duidelijk afgestemd op zoveel mogelijk comfort. Hij is stil, stabiel en makkelijk controleerbaar, maar ook een tikje afstandelijk. Comfort en rust voeren de boventoon, wat bij een auto in deze categorie geen schande is.

Het interieur maakt kwalitatief een uitstekende indruk. Het interieur maakt kwalitatief een uitstekende indruk. Foto: Hyundai

Bouwkwaliteit en materiaalgebruik zijn top

Dat de Tucson van achter het stuur aanvoelt als een grote, zware auto, wordt versterkt door de vrij hoge zitpositie. Het nadrukkelijk in tweeën gesplitste dashboard oogt modern en opgeruimd. Wat bouwkwaliteit en materiaalgebruik betreft, zet de auto grote stappen ten opzichte van z'n voorganger en behoort de nieuwe Tucson zelfs tot de top van dit segment. Dat geldt ook voor het bedieningsgemak.

Net als veel concurrenten heeft Hyundai flink gedigitaliseerd, maar dat gaat hier nauwelijks ten koste van de ergonomie. Het grote, glanzende paneel dat in het midden de aanraaktoetsen herbergt, is zonder meer vlekgevoelig, maar indeling en reactiesnelheid zijn als vanouds goed voor elkaar. Dat geldt ook voor het scherm, dat zijn in de basis bekende lay-out aangevuld ziet worden met een volwassener kleurgebruik en frissere vormgeving.

Het centrale touchscreen met in duurdere versies 10,25 inch, precies gelijk aan het instrumentarium. Dat instrumentarium ziet er eveneens fraai uit, met als hoogtepunt Hyundais 'Blind-spot View Monitor'. Dat toont bij richting aangeven het beeld van een camera onder de buitenspiegels, zodat de dode hoek bijna tot het verleden behoort.

Ook elders is de Tucson mooi bij de tijd als het om veiligheidssystemen en rijhulpjes gaat, zeker bij de topversie. Wel komt dat ook met de bijna verplichte ergernisjes, zoals een Lane Assist-systeem dat zichzelf na iedere start weer inschakelt. Dat is niet altijd fijn, maar slechts een heel klein smetje op het blazoen van een verder behoorlijk indrukwekkende auto.

