Bijna alle autofabrikanten presenteren dit jaar nieuwe elektrische automodellen. Maar Tesla, de spraakmakende pionier op dit gebied, lijkt dankzij belangrijke vernieuwingen goed gewapend tegen de oprukkende concurrentie. Hoezeer BMW, Mercedes en al die andere merken ook hun best doen, alleen al met de reikwijdte geeft Tesla ze nog steeds het nakijken.

De Tesla Model S is al bijna tien jaar in vrijwel ongewijzigde vorm op de markt, maar krijgt nu toch weer een grondige update. Alleen al de motorkracht en reikwijdte van het batterijenpakket doen de concurrentie verbleken. Een vermogen van 1.100 pk uit drie elektromotoren, een topsnelheid van 320 kilometer per uur, in minder dan 2,1 seconden naar 100 kilometer per uur en een maximaal rijbereik van 840 kilometer. Dat zijn de indrukwekkende prestaties van het nieuwe topmodel, de Tesla Model S Plaid+.

Hoewel de precieze specificaties voor Europa nog bekend moeten worden, belooft Tesla al wel een geheel nieuw ontworpen accupakket en een warmtepomp voor betere prestaties in koud weer. Daarnaast springt de Model S zuiniger met de energie om, kan hij vaker die supersnelle sprintjes uitvoeren en blijkt hij in staat om sneller te laden.

Volgens Tesla is de Model S Plaid+ niet alleen sneller op de sprint naar 100 kilometer per uur dan een Porsche 911 Turbo S, maar ook rapper dan een Bugatti Chiron over een afstand van 400 meter. En dat voor een fractie van de prijs, aangezien de genoemde uitvoering voor 139.990 euro in de prijslijst staat, terwijl de Porsche minimaal 278.300 euro moet opbrengen.

Prijzen en specificaties Tesla Model S Long Range: 89.990 euro, 663 km aan rijbereik, sprinttijd (0-100 km/h) van 3,2 seconden

Plaid: 119:990 euro, 1.020 pk, 628 km aan rijbereik, sprinttijd van 2,1 seconden

Plaid+: 139.990, 1.100 pk, 840 km aan rijbereik, sprinttijd van < 2,1 seconden

Concurrentie een stap voor?

Wat deze getallen betekenen is dat een auto die in de basis al bijna tien jaar oud is, nog altijd niet achterloopt op nieuwkomers van de concurrentie. Integendeel. Dit jaar komt de Mercedes-Benz EQS op de markt, het nieuwe vlaggenschip van het merk met de ster. De EQS zal naar verwachting een vergelijkbaar prijskaartje krijgen als de duurdere Model S-varianten, maar deze lang niet op alle vlakken overtreffen. Zo is het verwachte rijbereik van zo'n 700 kilometer indrukwekkend, maar het zet de Tesla niet op een overtuigende achterstand. De Model S Plaid+ komt immers nog verder dan de EQS.

De aanstaande Audi e-tron GT, die volgende maand onthuld wordt, is net als de EQS vergelijkbaar met de Model S, maar komt niet verder dan ruim 400 kilometer op een acculading. In de tweede helft van dit jaar komt BMW met zijn nieuwe elektrische vaandeldrager, iX. Dat is weliswaar een SUV, maar ook deze auto komt met een actieradius van "meer dan 600 kilometer" maar net in de buurt bij de Tesla. Al komt de BMW iX wel verder dan de eveneens vernieuwde Tesla Model X, die afhankelijk van de uitvoering maximaal 580 kilometer ver komt. Bovendien is deze Tesla veel sneller dan de BMW. Bij Volkswagen wordt onder het Project Trinity eveneens aan een nieuwe, elektrisch topmodel gewerkt, maar dat komt pas rond 2024 op de markt.

Prijzen en specificaties Model X Long Range, 99.990 euro, 580 km aan rijbereik, sprinttijd van 3,9 seconden

Plaid: 119.990 euro, 1.020 pk, 547 km aan rijbereik, sprinttijd van 2,6 seconden

Sciencefictionstuurwiel

Wat mogelijk niet in het voordeel van de vernieuwde Tesla's spreekt, zijn de zeer beperkte uiterlijke wijzigingen. De Model S is in Nederland uit de gratie geraakt en de facelift zal hier waarschijnlijk weinig aan kunnen veranderen. De deurgrepen en andere verchroomde onderdelen zijn voortaan zwart, het front werd iets gewijzigd en tenslotte zijn er nieuwe wielen beschikbaar. Behalve Mitsubishi kiest vrijwel er geen enkel merk ervoor om zo lang door te gaan met een automodel.

Daar waar je het meest tegenaan kijkt - het dashboard - is daarentegen helemaal nieuw. De auto heeft voortaan een horizontaal geplaatst centraal beeldscherm, zoals in de Model 3. Voor degene die het interieur te kaal vond is er goed nieuws: de Model S en X behouden óók hun scherm achter het stuur. Een ander kritiekpunt was het comfort op de achterbank, of het gebrek eraan. Dat is volgens Tesla eveneens aangepakt.

Het stuur is de grote blikvanger van het Tesla-binnenste, want dat lijkt direct uit een sciencefictionfilm afkomstig. De gehele bovenrand ontbreekt, net als de traditionele stengels en de versnellingshendel aan de stuurkolom.

Functies die voorheen met de stengels werden bediend, zoals de ruitensproeiers, zijn nu via aanraakgevoelige knoppen rond de draaiwieltjes aan te sturen. De standen van de automaat bedien je via het scherm. Daarnaast is de auto slim genoeg om te herkennen dat als je met de neus richting een muur of garagedeur staat, hij standaard de achteruit moet inschakelen. Hetzelfde geldt volgens topman Elon Musk voor het richting aangeven.

Het bijzondere stuurwiel is de grote blikvanger in het vernieuwde interieur van de Model S en Model X. Het bijzondere stuurwiel is de grote blikvanger in het vernieuwde interieur van de Model S en Model X. Foto: Tesla

Heuse spelcomputer aan boord

Tesla zou Tesla niet zijn als er niet ook op geheel andere vlakken stappen gezet zijn. Zo hebben de vernieuwde Model S en Model X voortaan een heuse spelcomputer aan boord.

"In de nieuwe Tesla zit een gamingcomputer die een rekenkracht van 10 teraflops biedt. Wat dat betreft kan hij zich meten met nieuwe spelcomputers. Zo maakt de PlayStation 5 gebruik van 10,28 teraflops en de Xbox Series X van 12 teraflops. Daarmee is niet gezegd dat games even goed presteren op een Tesla, dat hangt onder meer af van de geboden kloksnelheid en het geheugen van een spelcomputer", zegt NU.nl-techredacteur Rutger Otto daarover.

De vernieuwde Model S en Model X komen zoals gezegd in september naar ons land. Dat is geen moment te laat, want de verkoopcijfers laten te wensen over. In het topjaar 2018, toen het bijtellingstarief zodanig was dat dure elektrische auto's voor veel zakelijke rijders bereikbaar waren, gingen er in Nederland van de Model S en X respectievelijk 5.622 en 2.924 exemplaren op kenteken. Vorig jaar waren dat er nog respectievelijk 292 en 299 stuks. Wereldwijd daalde het aantal leveringen van in totaal 99,394 auto's van het type Model S en X in 2018 tot 57,039 in 2020.

Daarnaast zal 2021 in het teken staan van de komst naar Europa van de Model Y. De productie van deze compacte SUV, gebaseerd op de populaire Model 3, moet dit jaar nog in Berlijn op gang komen. Ook belooft Tesla nog voor het einde van het jaar de langverwachte elektrische vrachtwagen op de weg te zetten. En volgend jaar volgt de Tesla Roadster, beloofde topman Elon Musk eind vorige week. Kortom, Tesla slijpt de messen om de concurrentie scherper aan te gaan dan ooit.

