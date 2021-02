Een nieuwe accu voor een elektrische fiets kost al gauw een paar honderd euro. Zorg je er goed voor, dan zal je er langer gebruik van kunnen maken. Met deze tips houd je de accu van jouw e-bike in topconditie.

Vooropgesteld: het is heel normaal dat je na een paar jaar de accu voor een nieuwe moet vervangen. Na enkele jaren zit er gewoon niet meer zo veel prik in als toen hij nieuw was. Daarnaast zijn er voldoende aanbieders van nieuwe accu's en die zijn altijd voordeliger dan een compleet nieuwe elektrische fiets.

Over het algemeen moet je na ongeveer drie jaar een beetje op de accu gaan letten, want dan kan er een moment komen dat hij aan vervanging toe is. Dat merk je bijvoorbeeld aan een afgenomen actieradius of aan een langere laadtijd.

"Wanneer je ineens veel minder kilometers kunt maken met je e-bike is er waarschijnlijk iets met de accu aan de hand. Laat hem in dat geval doormeten bij een fietsspecialist. Aan de hand van de meting kan die de capaciteit van de accu bepalen. Ook als je de accu hebt laten vallen, is het altijd verstandig om hem even te laten controleren", zegt de ANWB. Volgens de bond heeft inmiddels de helft van de leden met een elektrische fiets weleens problemen gehad met de accu, waardoor vervanging noodzakelijk was.

Er zijn enorme verschillen in prijs

"Een nieuwe accu kost afhankelijk van het merk tussen de 300 en 1.000 euro", aldus een woordvoerder van de bond. "Er zijn dus enorme verschillen in prijs. Met name de topmerken maken het redelijk bont als het gaat om de aanschafprijs. De trend is de laatste jaren dat de accu's er qua vermogen op vooruitgaan van 300 Wh naar 400, 500, 600 en zelfs 700 Wh. Een accu met meer capaciteit (dus actieradius) heeft echter ook een hogere prijs."

Overigens ben je niet gebonden aan de accu van de fietsfabrikant. Er zijn ook exemplaren die 'compatible' en dus nagenoeg identiek aan het originele exemplaar zijn.

Wanneer je ineens veel minder kilometers kunt maken, kan er iets mis zijn met de accu. Wanneer je ineens veel minder kilometers kunt maken, kan er iets mis zijn met de accu. Foto: ANWB

'Beetje extra zorg'

De ANWB hanteert een simpele stelregel: "Een e-bike-accu moet je behandelen als een mens: geef hem af en toe een beetje extra zorg. Dan komt het helemaal goed."

De bond waarschuwt allereerst voor het laden van de e-bike in de volle zon of in de ijzige kou. Dat dien je te allen tijde te voorkomen. Maak ook regelmatig gebruik van de fiets, zodat het proces van laden en ontladen aan de gang blijft. Pak daarom ook 's winters zo nu en dan de fiets, want deze voor langere tijd wegzetten met een lege accu komt de levensduur niet ten goede. Na elke (korte) rit opladen hoeft weliswaar niet, maar het wordt afgeraden om door te rijden tot de accu helemaal leeg is.

Gebruik altijd de eigen lader

"Hoewel wij ervan uit mogen gaan dat een e-bike-accu een veilig product is, moet je wel met een aantal zaken rekening houden", aldus de ANWB. Zo adviseert de bond om de (uitneembare) accu niet in huis op te laden, maar in de schuur of garage.

Zorg dat er een rookmelder is aangebracht in de ruimte waar de accu wordt opgeladen. Heb je geen andere mogelijkheid dan in huis opladen, gebruik dan bij voorkeur een veiligheidskoffer met branddekens om de accu veilig in op te laden. En tijdens een fietstrip is het niet verstandig om de accu in de hotelkamer op te laden.

Nog een tip voor op reis: gebruik bij het laden uitsluitend de lader die bij de eigen e-bike of accu hoort. Bij een gezamenlijk laadpunt bestaat het gevaar dat laders verwisseld worden. Zorg ervoor dat je deze altijd herkent, bijvoorbeeld door hem te markeren. "Verwisseling van lader kan grote gevolgen hebben voor de batterijcellen en kan tevens tot gevaarlijke situaties leiden, waarbij de accu tot ontbranding komt", waarschuwt de ANWB.

Ten slotte: is de accu volgeladen? Haal deze dan meteen van de lader af. Het heeft geen enkele zin om hem aangesloten te houden.