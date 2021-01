In sommige auto's is het eindeloos zoeken naar een prettige zitpositie. Hoe lang je ook met de stoelverstelling in de weer bent en of je de stoel nu naar voren, naar achteren of hoger zet: echt lekker zitten is er niet bij. De ontwikkelaars van autostoelen erkennen dit probleem.

Grote, kleine, dikke, dunne: een autostoel moet voor mensen met heel verschillende posturen geschikt zijn én aan strenge veiligheidseisen voldoen.

Zo moet de stoel je goed op je plek houden, maar ook schiet bij een aanrijding bij steeds meer stoelen een airbag uit de rugleuning. Om de ideale autostoel te ontwikkelen is daarom bijzonder intensief testwerk nodig.

"Veel zaken worden op de computer berekend, maar we bouwen nog altijd een groot aantal prototypes en we testen de stoelen ook zelf", legt Sascha Ring van de ontwikkelingsafdeling van Volkswagen uit.

“Tijdens de vele testritten krijgen de testrijders het soms zwaar te verduren.” Sascha Ring, ontwikkelingsafdeling van Volkswagen

Ring legt uit wat het geheim van een goede stoel is. "Ik houd ervan als de zijwangen een goede zijdelingse steun bieden, maar tegelijkertijd genoeg bewegingsvrijheid bieden."

Bij de beoordeling van een stoel komt het ook aan op zaken die in eerste instantie onbelangrijk lijken. "Als je de naden op sommige zijwangen bekijkt, zie je hoe belangrijk de juiste positionering daarvan is. Als de naden zich op de verkeerde plek bevinden of als de kwaliteit van het stiksel tekortschiet, kan zo'n naad op een vervelende manier tegen je lijf drukken."

Zo zit je goed, volgens een ervaren coureur

De stoel goed instellen gebeurt in veel gevallen niet meer met de hand. Elektromotoren zorgen ervoor dat de rugleuning en de zitting in de gewenste stand komen te staan.

"Ook als ik maar een korte rit voor de boeg heb, controleer ik of de stoelafstelling klopt", zegt de Duitse autocoureur Benjamin Leuchter (33), die ook werkt als rijinstructeur bij Volkswagen. Hij weet als geen ander hoe belangrijk het is om een goede zitpositie te hebben.

"De rugleuning moet rechtop staan, de stoel moet redelijk ver naar voren worden geschoven en de benen moeten licht gebogen zijn, zodat ik het rempedaal diep kan intrappen zonder het risico dat ik over de zitting naar voren schuif."

Tot slot werpt Leuchter nog een blik in de achteruitkijkspiegel, want ook die maakt volgens hem deel uit van een goede zitpositie.

Benjamin Leuchter (33) is een succesvolle Duitse coureur die ook werkzaam is als instructeur bij Volkswagen. Foto: Autoweek

Dit kan helpen bij een zwakke rug

De Duitse organisatie Aktion Gesunder Rücken (AGR), ondersteund door fysiotherapeuten, beschikt over een checklist waarmee de zitkwaliteit van autostoelen wordt beoordeeld.

AGR heeft ook een keurmerk dat wordt toegekend aan stoelen die aan deze voorwaarden voldoen. Met name Duitse autofabrikanten hebben de zogenaamde AGR-stoelen op de optielijst staan.

De organisatie beoordeelt of de basisstructuur van de stoel de wervelkolom goed ondersteunt. Ook kijkt ze naar de kwaliteit van de bekleding, de werking van de hoofdsteun, de instelmogelijkheden van de stoel en de bereikbaarheid van de bedieningsknoppen.

Ook geeft de organisatie op haar website tips die pijn kunnen voorkomen tijdens het autorijden. Denk daarbij aan rek- en strekoefeningen die je tijdens een tussenstop kunt doen om de rug bij een lange rit te ontlasten. Dat is goed voor het lichaam en uiteindelijk ook voor de verkeersveiligheid.

Hoe zit het met de hoofdsteun?

Hoofdsteunen moeten een middenweg zien te vinden tussen comfort en veiligheid.

Het is natuurlijk niet prettig als je hoofd constant de hoofdsteun raakt, maar een beperkte afstand tot het hoofd zorgt er wel voor dat de wervelkolom niet wordt overbelast bij een aanrijding.

Mercedes, BMW en Renault leveren tegenwoordig extreem zachte kussens als hoofdsteun, die net zo comfortabel aanvoelen als het luxe hoofdkussen van je bed.

Sportauto's vormen een extra uitdaging

De lage zit in sportauto's maakt het extra moeilijk om goed te zitten. AGR heeft daarvoor wel een tip.

"Zorg ervoor dat je desondanks zo hoog mogelijk zit. Daardoor heb je niet alleen een beter zicht, het is ook goed voor de bekkenpositie die weer belangrijk is voor de kromming van de wervelkolom."

