Automobilisten die in het donker met dagrijverlichting rijden: het leidt nogal eens tot irritatie bij medeweggebruikers en levert ook gevaarlijke situaties op. Niet alleen doordat deze lampen ontoereikend zijn in het donker, maar ook doordat de achterlichten bij oudere auto's dan niet aan zijn. Gelukkig is er een oplossing.

Vooral in de donkere maanden van het jaar is goede autoverlichting van groot belang, maar het gaat nogal eens mis. In oudere auto's is het vrij duidelijk: brandt de dashboardverlichting niet, dan rijd je zonder licht. Of dat nou stadslicht of dimlicht is. Maar rond de eeuwwisseling raakte continu brandende dashboardverlichting in de mode, waardoor sommige bestuurders de koplampen nog weleens vergaten in te schakelen.

Sinds de komst van dagrijverlichting gaan automobilisten nog vaker in de fout. Dagrijverlichting werd bij nieuwe auto's in 2011 verplicht om ze overdag zichtbaarder te maken voor andere weggebruikers. "Dagrijverlichting is in eerste instantie bedoeld om een naderende auto bij normaal zicht beter zichtbaar te maken. Om die reden brandden de achterlichten aanvankelijk niet mee; bij goed zicht voegt dit immers niets toe", zegt de ANWB.

Maar wie in het donker met dagrijlicht rijdt, heeft twee problemen. Allereerst is dagrijlicht veel minder fel dan dimlicht, dus heb je slechter zicht op de weg en het overige verkeer. En bij oudere auto's zijn bij dagrijlicht dus ook nog eens de achterlichten uitgeschakeld, met alle gevolgen van dien. "Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, en we krijgen daar wel klachten over", laat de ANWB weten. "Het heeft geleid tot een wijziging in de regelgeving."

Bij auto's die na 30 januari 2015 op de weg zijn gekomen, moeten nu ook de achterlichten gaan branden óf moet er een waarschuwing dat deze niet branden in het instrumentarium te zien zijn. Verkeerd gebruik van dagrijlicht doet zich overigens vooral voor bij auto's die geen lichtsensor hebben. Zo'n sensor regelt immers dat het dimlicht automatisch aangaat zodra het donker wordt: de automobilist hoeft er niet bij na te denken.

Bij oudere auto's betekent ingeschakeld dagrijlicht niet automatisch dat de achterlichten aan zijn. (Foto: Renault)

'Schakel altijd dimlicht in'

Mark Maaskant van Prodrive Academy, een bedrijf dat verkeersveiligheid- en gebruikerstrainingen verzorgt, wijst op de eigen verantwoordelijkheid van de bestuurder. "Ons advies is om altijd met ingeschakeld dimlicht te rijden. Zo ben je zichtbaar aan voor- en achterzijde. Zichtbaar zijn voor overig verkeer is veiliger."

Als je achterlichten niet branden bij ingeschakelde dagrijverlichting, en je zou dat wel willen, dan is dit meestal vrij eenvoudig aan te passen door een garagebedrijf. "Een deskundige monteur kan ongetwijfeld de dagrijverlichting ook op de achterlampen aansluiten", zegt Tom Huyskens van de BOVAG.

'Mistlampen zijn nog niet overbodig'

Intussen staat de ontwikkeling van autoverlichting niet stil. Koplampen van nieuwe auto's zijn ware kunststukjes. Niet alleen om naar te kijken, maar vooral wat de lichtopbrengst betreft. Daarnaast worden de lichtunits steeds slimmer, door bijvoorbeeld de lichtbundel automatisch gedeeltelijk uit te schakelen of zo te sturen dat je ondanks grootlicht je tegenligger niet verblindt. En de koplampen van de nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse zijn zelfs zo geavanceerd dat ze in staat zijn om waarschuwingssymbolen op de weg te projecteren.

Toch lijkt ook de goede ouwe mistlamp nog steeds niet overbodig. Want de kwaliteit van koplamp en lichtbundel is één ding, de plaatsing ervan een tweede, zegt Huyskens. "Het gaat vooral om de positie van de mistlampen, want die is onderaan de bumper, zodat ze breed onder de mist door kunnen schijnen. Als je alleen op je koplampen moet vertrouwen, zie je alleen maar méér mist."

De ANWB onderschrijft die zienswijze. "Mistlampen produceren aan de voorzijde van de auto een brede, niet verblindende lichtbundel die laag valt, om onder de mistbank door de weg te verlichten. Tijdens dichte mist is groot licht meestal onbruikbaar, doordat de mist het licht terugkaatst en je daardoor zelf verblind kunt raken." Volgens de bond maken recente innovaties als matrix- en zelfs laserkoplampen de traditionele mistlampen dus nog niet overbodig.

De nieuwe generatie koplampen van Mercedes kan waarschuwingssymbolen projecteren. (Foto: Mercedes-Benz)