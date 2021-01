Wie elektrisch rijdt realiseert zich al gauw dat het snel kunnen opladen van een auto misschien nog wel belangrijker is dan een groot rijbereik. Deze uitdaging is ook autofabrikanten niet ontgaan. Porsche verlegde eerder al de grens met de zogeheten 800 volttechnologie, Hyundai en Kia volgen later dit jaar met betaalbare auto's.

Uit recent onderzoek van EVBox, aanbieder van laadinfrastructuur, blijkt dat veel consumenten nog altijd vrezen dat het laden van een elektrische auto te tijdrovend is, hoewel uit hetzelfde onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de bestuurders van een elektrische auto deze veelal thuis (en dus 's nachts) aan de lader legt. Hierdoor hoeft de auto in veel gevallen overdag überhaupt niet meer aan een (snel-)lader en dat gebeurt dan ook relatief weinig.

Toch is het een fijne en vooral geruststellende gedachte dat je weer vlot op weg kan als je een keer met zo goed als lege batterijen bij het laadstation aankomt, bijvoorbeeld tijdens vakantieritten. De grensverleggende 800 volttechnologie kan daarbij helpen. Die maakt bij de Porsche Taycan onder ideale omstandigheden een laadvermogen van 270 kW mogelijk. "Dat komt neer op 100 kilometer extra bereik in vijf minuten of van 5 naar 80 procent in 22,5 minuten", aldus pr-manager Jasper Koek van Porsche-importeur Pon.

Voor zo'n elektrische Porsche Taycan met die laadsnelheid ben je minimaal 120.000 euro kwijt, maar Hyundai en Kia maken met hun aanstaande, veel goedkopere middenklassers een einde aan die exclusiviteit. De nieuwe Kia heeft nog geen naam, maar zal een cross-over worden. De nieuwe Hyundai wordt in februari onder het nieuwe sublabel IONIQ geïntroduceerd en zal IONIQ 5 gaan heten.

2,5 keer zo snel laden

Beide modellen staan op een nieuw ontwikkeld platform, dat voor zowel 400 volt- als 800 volttechnologie geschikt is. Het laadvermogen van de nieuwkomers zal dus flink hoger liggen, volgens onbevestigde berichten zelfs op 350 kW, nóg meer dan bij Porsche. Ter illustratie: een laadvermogen van 50 kW is op dit moment in de middenklasse heel gebruikelijk. Modellen van recente datum kunnen 100 kW aan, een auto als de Volkswagen ID.3 (afhankelijk van de uitvoering) 125 kW.

Kia rept voor zijn nieuwkomer over 100 kilometer aan rijbereik in vijf minuten laadtijd en 350 kilometer in minder dan twintig minuten. Voor de IONIQ 5 belooft Hyundai dat het achttien minuten duurt om van 10 naar 80 procent op te laden.

"Dit is een factor 2,5 sneller dan nu het geval is", legt pr-manager Anne Lobbes van Hyundai Nederland uit. "Om je een idee te geven: een KONA Electric met 64 kWh heeft nu bij een 100 kW snellaadstation 54 minuten nodig om de batterij van 0 naar 80 procent op te laden." Voor alle duidelijkheid: voor het opladen aan huis heeft de 800 volttechnologie geen toegevoegde waarde. De stroomtechniek van de wallbox thuis kan er niets mee.

Groeiend aanbod van juiste snelladers

Om het potentieel van een hoog laadvermogen te benutten moet je een snellader hebben die deze snelheid ondersteunt. Om die reden werd Hyundai vorig jaar partner in het 350 kW-laadnetwerk van Ionity. In Nederland kan je daarvoor, verspreid over het land, op nog maar tien locaties terecht, maar in bijna alle andere Europese landen zijn ze tegenwoordig ook te vinden. De meeste staan langs de hoofdwegen in Frankrijk en Duitsland, maar ook in Litouwen, Hongarije, Kroatië en Zuid-Spanje kom je ze tegen.

Ook Allego heeft al snelladers van 350 kW. FastNed heeft ze eveneens, maar die kunnen nu nog maar 175 kW aan; een upgrade volgt binnenkort, belooft het bedrijf. Ruim vijftig locaties van FastNed hebben laders van 150 kW of meer en bij ongeveer de helft daarvan kun je nu al terecht voor laders van 300 kW.

Deze laders vind je tegenwoordig ook in België, waar Fastned vorig jaar oktober zijn eerste van vooralsnog dertien nieuwe locaties in gebruik nam. Eind vorig jaar werd tevens de eerste van twintig locaties in Zwitserland geopend en langs de belangrijke snelwegen in Frankrijk moeten op korte termijn negen snellaadstations van FastNed verrijzen. Ze moeten een zomer- of wintersportvakantie voor elektrische rijders straks een stuk eenvoudiger maken.

Met de nieuwe Hyundai kan je ook je fiets opladen

Waar de nieuwe, snelladende Kia een goed bewaard geheim is, is over de IONIQ 5 al veel informatie uitgelekt. Die is volgens onbevestigde berichten 4,64 meter lang, 1,89 meter breed en 1,60 meter hoog. Afhankelijk van de uitvoering heeft de IONIQ 5 een accupakket van 58 kWh of 73 kWh, waarmee je respectievelijk 450 en 550 kilometer ver komt. Vierwielaandrijving, dankzij twee elektromotoren, behoort ook tot de mogelijkheden.

Daarnaast kunnen de auto's via zogeheten vehicle-to-grid-technologie (V2G) stroom aan het elektriciteitsnet leveren, in plaats van alleen andersom. Hyundai en Kia beloven voor de nieuwkomers bovendien vehicle-to-load-technologie (V2L), om bijvoorbeeld een elektrische fiets of een ander elektronisch apparaat op te laden.