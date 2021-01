Martin Winterkorn, de voormalig topman van Volkswagen die door de sjoemeldiesels het veld moest ruimen, wordt niet langer vervolgd voor het vermeend manipuleren van de markt. Dat bepaalde de rechtbank in het Duitse Braunschweig vrijdag. Winterkorn moet in februari nog wel voor de rechter verschijnen vanwege andere fraude-aanklachten.

De rechtbank gaf als verklaring dat de mogelijke straf die Winterkorn zou kunnen krijgen voor het niet tijdig inlichten van investeerders over de problemen met de dieselauto's niet in verhouding staat tot de straf in de fraudezaak, die waarschijnlijk aanzienlijk zwaarder zal zijn.

Volgens de rechtbank is er met negen miljoen voertuigen in Europa en de Verenigde Staten gefraudeerd.

In 2015 kwam aan het licht dat Volkswagen zogeheten sjoemelsoftware toepaste die de motor tijdens een emissietest anders liet draaien, met gunstigere waardes als gevolg. Het dieselschandaal kostte Winterkorn nog datzelfde jaar de kop, ondanks zijn verdediging dat hij geen weet had van de illegale praktijken, die Volkswagen inmiddels ruim 30 miljard euro hebben gekost.

Het fraudeproces tegen Winterkorn gaat volgende maand van start.