De opzienbarende Rimac C_Two van Rimac Automobili is een elektrische hypercar die het in zich heeft om alle records te breken. De 32-jarige oprichter Mate Rimac staat bekend als de 'Elon Musk van de Balkan'.

De waarschijnlijk bizarste auto die dit jaar op de markt komt, staat in de startblokken. In het kleine Kroatische dorpje Veliko Trgovisce, 10 kilometer ten noorden van Zagreb, worden op dit moment de eerste (voorproductie)modellen van de Rimac C_Two gebouwd: een elektrische hypersportwagen met een ongelooflijk motorvermogen van 1,4 megawatt. Hij moet de lat in de klasse van de supersportwagens flink hoger gaan leggen.

Oprichter Rimac en zijn team werken al een jaar of drie aan de C_Two. Het was de bedoeling dat hij al in 2020 in een oplage van 150 exemplaren aan klanten zou worden afgeleverd, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Inmiddels is de productie begonnen.

Hoewel, productie? Er is eerder sprake van ambachtelijk handwerk, waarbij de medewerkers bij vijf werkstations de peperdure sportwagen (1,7 miljoen euro, exclusief belastingen) in elkaar zetten. Op elk station zijn twee monteurs aan het werk. Het duurt vijf weken om een voorserie-exemplaar te assembleren. De productieversie wijkt alleen nog op details af van deze voorseriemodellen.

“Het is alsof je een paar miljoen tegen de muur gooit” Mate Rimac, oprichter Rimac Automobili

Vervolgens heeft het bedrijf nog ongeveer drie weken nodig om onderdelen te produceren, want Rimac fabriceert zoveel mogelijk onderdelen in eigen huis. Stukje bij beetje krijgt het team het productieproces in de vingers.

Er zijn al twaalf testauto's gebouwd. Hiermee werden intensieve tests uitgevoerd op diverse locaties, van het circuit tot de crashhal.

Mate Rimac (links) bij een van de werkstations in zijn autofabriek. Mate Rimac (links) bij een van de werkstations in zijn autofabriek. Foto: Autoweek

Formule 1-wereldkampioen heeft hem al getest

Ook voormalig Formule 1-wereldkampioen Nico Rosberg heeft het geesteskind van de 'Elon Musk van de Balkan' in Kroatië aan een test onderworpen. Na de zogenaamde monsoontest, waarbij de auto werd blootgesteld aan een extreme hoeveelheid water, werden op de rollenbank de remmen, de door Rimac zelf ontwikkelde 120kWh-accu en de aandrijflijn beproefd. Per slot van rekening moet deze auto onder alle omstandigheden in minder dan twee seconden naar de 100 kilometer per uur kunnen sprinten en in slechts 11,8 seconden naar 300 kilometer per uur.

"Het is alsof je een paar miljoen tegen de muur gooit", zegt Mate Rimac over de crashtests. Vier C_Two's zijn inmiddels al aan hun einde gekomen bij crashtests. Sinds januari 2019 zijn op de computer tal van aanrijdingen gesimuleerd, zoals een frontale aanrijding met 65 kilometer per uur, maar alleen de praktijktests leveren de resultaten op die nodig zijn voor de homologatie.

Tot nu toe zijn de accu's in de gecrashte auto's nog niet ingeschakeld, maar dat is bij de zeven C_Two's die in de komende tijd aan crashtests worden onderworpen wel het geval. Op een video van een botsing met 65 kilometer per uur die door Rimac is vrijgegeven, is te zien dat het passagierscompartiment volledig intact is gebleven. De topsnelheid van de Kroatische hypercar bedraagt echter 412 kilometer per uur en dat is andere koek.

Het interieur doet in veel opzichten denken aan dat van een raceauto. Het interieur doet in veel opzichten denken aan dat van een raceauto. Foto: Autoweek

Foto's van de brandende Concept One gingen de hele wereld over

Rimac wil koste wat het kost voorkomen dat het weer fout gaat, zoals in 2017. Toen gingen foto's van een volledig verwoeste en dagenlang brandende Concept One de wereld over. Zulke dingen kan de fabrikant zich niet meer veroorloven, want inmiddels heeft het bedrijf vooraanstaande aandeelhouders zoals Porsche en Hyundai/Kia.

Met beide fabrikanten werkt het kleine Kroatische bedrijf aan geheime projecten. Vorig najaar dook het gerucht op dat Volkswagen Bugatti aan Rimac zou willen afstaan, in ruil voor aandelen in het bedrijf. Dat verhaal werd door beide partijen niet ontkend. Het is dus niet uitgesloten dat de bizarste auto van 2024 een Bugatti wordt, powered by Rimac.

Technische gegevens (fabrieksopgave) Maximaal motorvermogen 1.914 pk

van 0 tot 100 kilometer per uur in 1,9 seconden

van 0 tot 300 kilometer per uur in 11,8 seconden

Topsnelheid 412 kilometer per uur

Gewicht 1.950 kilo

Prijs circa 1,7 miljoen euro (exclusief belastingen)