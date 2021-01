De nieuwe Sandero is in de ware traditie van Dacia een echte no-nonsense auto. Hij biedt verrassend veel voor weinig geld, blijkt bij een eerste kennismaking.

Wie voor een prikkie nieuw wil rijden, lijkt al gauw veroordeeld tot de allerkleinste auto's in de markt. Toch kan het ook een maatje groter: Dacia heeft de derde generatie van de Sandero gepresenteerd, wederom een no-nonsense vijfdeurs hatchback, met net wat meer ruimte. Ze hebben in Roemenië flink hun best gedaan de prijs zo laag mogelijk te houden. De prijsrange begint bij een alleszins bescheiden 13.490 euro. En net als voorheen is er ook meteen weer de iets hoger op de poten gezette en stoerder aangeklede Stepway-variant.

De compleet nieuwe Sandero is de eerste Dacia op hetzelfde platform als de (jongste) Renault CLIO. Dat brengt als nieuwigheid met zich mee dat het sterker en steviger is en daardoor meer veiligheid biedt, terwijl het gewicht binnen de perken blijft. Belangrijk, want minder gewicht resulteert in een lager brandstofverbruik, wat op zijn beurt ervoor zorgt dat er ook minder uit de uitlaat komt.

Het dashboard is vormgegeven met strakke lijnen, hier en daar herkennen we familiebanden met Renault. De materiaalkeuze is vrij overzichtelijk: hard plastic dat vast heel lang meegaat, voert de boventoon. Om de saaiheid te doorbreken, is er wel een strook stof over het dashboard gespannen. De stof heeft een motief dat ook terugkomt op de portieren en de stoelbekleding, maar heel frivool wordt het niet.

Geen draaiknop voor het volume

Boven op het dashboard, goed in beeld, zit een multimediasysteem met bescheiden functionaliteit dat zich vrij makkelijk laat bedienen en met je telefoon te koppelen is. Het enige minpunt is dat er geen draaiknop voor de volumeregeling van de geluidsinstallatie is.

Als goedmakertje zit er naast het infotainmentsysteem een telefoonhouder met daar direct achter een USB-aansluiting. Dat hebben we nog niet eerder zo gezien en het is een verbetering ten opzichte van de USB-poort bovenaan het touchscreen zoals die in het vorige model zat. Koppelen is zo een fluitje van een cent en er hangen nu geen ontsierende snoeren onhandig langs de pook en middenconsole.

Je krijgt vooral veel interieurruimte

Je krijgt bij Dacia aardig wat auto voor je geld, vooral interieurruimte. De afstand tussen de stoelzitting en hemelbekleding is fors, waardoor je ook met een bovengemiddeld postuur meer dan genoeg hoofdruimte hebt. Het was helemaal perfect geweest met langere zittingen en iets meer zijdelingse steun. Ruimte voor losse spullen is er genoeg en voor grotere stukken is er 328 liter bagageruimte, waarbij er kan worden gevarieerd met de hoogte van de vloer.

Bij deze eerste kennismaking rijden we met de Sandero Stepway. Die ziet er met zijn zwarte wielkastranden, geprononceerde bumpers en dikke dakrails niet alleen stoerder uit, maar staat ook ruim 4 centimeter hoger op zijn wielen. Hierdoor is in- en uitstappen net wat gemakkelijker. De afstemming van het onderstel blijkt behoorlijk soepel, maar op geplaveide ondergrond brengt het een beetje onrust met zich mee.

“Dezelfde motor wordt ook in de CLIO gebruikt”

Zowel de Sandero als de Sandero Stepway is verkrijgbaar met keuze uit drie verschillende aandrijflijnen, alle met dezelfde driecilinderturbomotor van 1 liter als uitgangspunt. In feite dezelfde motor die ook in de CLIO wordt gebruikt en die we nog kennen uit de vorige generatie.

Voor de Nederlandse markt zijn er twee benzineversies van 90 pk, de ene met een handgeschakelde zesbak en de andere met een CVT-automaat. Daarnaast is er is een Bi-Fuel-motor van 100 pk. Bij sommige fabrikanten betekent dit dat er naast benzine ook aardgas kan worden getankt, zo niet bij Dacia. Net als bij de vorige generatie gaat het om de lpg-variant.

Voor de af fabriek gemonteerde lpg-installatie en de 10 pk extra hoeft niet dieper in de buidel te worden getast. Integendeel, doordat de auto op lpg minder CO2 uitstoot, hoeft er volgens de Nederlandse belastingregels minder bpm te worden afgerekend. Daardoor zijn de Bi-Fuel-versies juist 500 euro goedkoper dan de handgeschakelde benzineversies.

De Sandero Stepway staat net iets hoger op zijn wielen dan de hatchback. De Sandero Stepway staat net iets hoger op zijn wielen dan de hatchback. Foto: Dacia

Even een rekensommetje maken

Rijden op lpg betekent dat er iets meer motorrijtuigenbelasting moet worden betaald, maar tanken is juist weer een stuk goedkoper. Het is dus even een rekensommetje maken of je met jouw jaarkilometrage quitte speelt of zelfs voordeliger uit bent op lpg.

De Sandero Stepway waarmee we bij deze eerste kennismaking rijden, heeft de lpg-motor. De driecilinder laat duidelijk horen dat hij er is. Daarmee hebben we letterlijk en figuurlijk meteen de belangrijkste wanklank gehad. De motor toont genoeg levensvreugde en reageert vlot op het gaspedaal, al moet er rijdend in de vrij lange zesde versnelling even worden teruggeschakeld voor een rappe inhaalactie. Daar staat tegenover dat de motor in de 'zes' niet al te veel toeren maakt, wat de rust in de auto ten goede komt.

