Het afgelopen jaar zijn bijna 85.000 brom- en snorfietsen verkocht. Dat is het grootste aantal sinds 2010 en een toename van 45 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat melden RAI Vereniging, BOVAG en RDC donderdag.

Volgens de organisaties heeft de scooterverkoop een flinke impuls gekregen door de coronapandemie. "De behoefte aan individuele vormen van vervoer is daardoor flink gegroeid. Mede door de beperkingen in het ov werd vaker gekozen voor de fiets, motor en scooter als alternatief."

Een vijfde van de vorig jaar verkochte brom- en snorfietsen is elektrisch. In veel steden zijn elektrisch aangedreven deelscooters in he straatbeeld verschenen. Dat heeft ook voor een flinke impuls in de verkopen gezorgd.

Bijna drie kwart van alle verkochte nieuwe scooters was een snorfietsvariant, dat wil zeggen dat die niet harder dan 25 kilometer per uur rijdt. Van de 'langzame' scooters die zijn verkocht, was bijna een kwart elektrisch. Vanaf 2025 moeten alle nieuw verkochte scooters elektrisch worden aangedreven.