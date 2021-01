De APK voor dieselauto's en bestelbussen wordt per 1 juli 2022 uitgebreid met en controle op de aanwezigheid en werking van een roetfilter, laat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) woensdag aan de Tweede Kamer weten. Op die manier moet worden toegezien op de naleving van het verbod op verwijdering van roetfilters.

Voor het extra controlepunt zullen bij de keuringstations zogeheten deeltjestellers geïnstalleerd worden, zodat de werking van de roetfilters kan worden gecontroleerd. Personenwagens zijn sinds 2011 standaard voorzien van een roetfilter, bestelbussen met dieselmotor hebben sinds 2012 een dergelijk filter.

Volgens RAI Vereniging rijden in Nederland naar schatting 100.000 tot 125.000 dieselvoertuigen die eigenlijk afgekeurd moeten worden, aangezien het roetfilter onvoldoende functioneert of zelfs helemaal verwijderd is. Dat laatste is sinds 2017 een strafbaar feit.

"Auto- en bedrijfswagenfabrikanten zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat nieuwe voertuigen steeds schoner, zuiniger en veiliger worden. Het is daarom vanzelfsprekend dat op het moment dat het voertuig de showroom verlaat, de nieuwe eigenaar de verplichting heeft om ervoor te zorgen dat het voertuig in de praktijk ook altijd aan de milieueisen blijft voldoen", aldus RAI Vereniging-voorzitter Steven van Eijck.