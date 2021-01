Volkswagen heeft in 2020 wereldwijd ruim 5,3 miljoen voertuigen afgeleverd, een afname van 15,1 procent vergeleken met een jaar eerder. In West-Europa was de verkoopdaling met 23,4 procent het grootst, die in China met een terugval van net geen 10 procent het kleinst. Het land was met ruim 2,85 miljoen voertuigen opnieuw de grootste afzetmarkt van Volkswagen.

Een lichtpuntje zag Volkswagen, het afgelopen jaar marktleider in Nederland, in het grote aantal leveringen van volledig elektrische auto's. Het merk leverde net geen 134.000 volledig elektrische modellen af, een toename van 197 procent. De meerderheid daarvan - 56.600 stuks - waren exemplaren van de ID.3. Volkswagen kreeg in 2020 zo'n 68.800 bestellingen voor de auto binnen.

De Volkswagen ID.3 was in Nederland het afgelopen jaar met 10.954 registraties goed voor de tweede plaats in de verkoopranglijst. In ons land had het merk een aandeel van 23 procent in het totale aantal registraties van elektrische modellen.

Voor dit jaar rekent Volkswagen op grote belangstelling voor de nieuwe en volledig elektrische ID.4, als ook voor de nieuwe plug-in-versies van de Golf en de Tiguan SUV.