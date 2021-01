Fastned heeft in het laatste kwartaal van 2020 ondanks de lockdownmaatregelen 14 procent meer omzet uit laadsessies gehaald dan in dezelfde periode een jaar eerder, meldt het snellaadbedrijf dinsdag. Daarmee is de omzet uit het opladen van elektrische auto's weer terug op het niveau van vóór de coronacrisis, aldus Fastned.

De omzet uit de ruim 194.000 snellaadsessies in het vierde kwartaal kwam uit op 1,9 miljoen euro. Fastned had in de afgelopen periode 53.309 actieve klanten, een toename van 25 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

"Als gevolg van de eerste lockdownmaatregelen zagen we in maart onze afzet tot 70 procent afnemen. Sindsdien zijn de volumes aan het herstellen, aangedreven door een sterke onderliggende marktgroei. In het vierde kwartaal van 2020 zijn we erin geslaagd om de afzet van vóór corona te overtreffen, ondanks de sterke lockdownmaatregelen in al onze markten", aldus CEO Michiel Langezaal.

In het laatste kwartaal van 2020 werden acht nieuwe snellaadstations in gebruik genomen. Het bedrijf heeft nu 131 locaties verspreid over vijf landen, waaronder Nederland. In de loop van dit jaar moeten ook de eerste snelladers van Fastned in Frankrijk geïnstalleerd worden.