Mercedes-Benz doet er alles aan om met zijn nieuwste topmodel, de elektrische EQS, Tesla het nakijken te geven. De EQS, die eind dit jaar in productie gaat, krijgt een beeldscherm van bijna 1,5 meter dat zich over de volle breedte van het dashboard uitstrekt.

Tesla verbaasde in 2012 vriend en vijand met een voor die tijd immens groot beeldscherm, dat oogde als een iPad en in verticale stand tegen het dashboard was geplaatst.

Mercedes-Benz zag het succes van Tesla in de afgelopen jaren met lede ogen aan en zag ook hoe het merk van Elon Musk het ijzersterk imago van een grote innovator in de auto-industrie vestigde.

Het lijkt erop dat Mercedes met zijn nieuwe vlaggenschip EQS duidelijk wil maken dat het zich op dit punt allerminst gewonnen geeft. De EQS - een elektrische, maar wel grotendeels op zichzelf staande versie van de S-klasse - krijgt een beeldscherm dat 1,41 meter lang is en zich over het volledige dashboard uitstrekt. De bijrijder krijgt een eigen deel van het scherm met bedieningsfuncties.

Systeem maakt dankbaar gebruik van kunstmatige intelligentie

Niet alleen het formaat en de beeldkwaliteit van het scherm zijn indrukwekkend, het scherm is ook verbonden met een slim en zeer geavanceerd bedieningssysteem. Daarbij wordt dankbaar gebruikgemaakt van kunstmatige intelligentie. De software is zelflerend, onthoudt wat de gebruiker zoal doet of wat zijn voorkeur heeft en anticipeert daarop met suggesties voor opdrachten.

“Dit is zowel het brein als het zenuwstelsel van de auto” Sajjad Khan, raad van bestuur Mercedes-Benz

Volgens Mercedes-Benz is het straks nauwelijks nog nodig om door allerlei submenu's te scrollen of spraakcommando's te geven. Het systeem doet een voorstel en je hoeft er alleen nog maar mee in te stemmen. De autofabrikant hoopt hiermee de automobilist te ontzorgen in een tijdperk van toenemende technologie in auto's, wat nogal eens tot een gecompliceerde bediening leidt.

"Het was niet simpelweg de bedoeling om een scherm groter te maken, maar om de bediening intelligenter en intuïtiever te maken", verduidelijkt Sajjad Khan, die als lid van de raad van bestuur van Mercedes-Benz verantwoordelijk is voor technologie. "Dit MBUX Hyperscreen is zowel het brein als het zenuwstelsel van de auto."

Een groter scherm is wel kwetsbaarder

Een groter beeldscherm is bij een eventuele botsing natuurlijk wel kwetsbaarder dan een kleiner scherm. In elk geval zullen de reparatiekosten flink kunnen oplopen. Maar bij de ontwikkeling is erop gelet dat inzittenden niet gauw gewond kunnen raken door het scherm.

Zo zijn er vooraf bepaalde breekpunten naast de zijdelingse luchtuitstroomopeningen aangebracht. Ook is het scherm bevestigd aan vijf beugels, die dankzij hun honingraatstructuur bij een botsing gericht kunnen meegeven.