Door de opmars van het elektrisch rijden raakt de brandstofauto in de verdrukking. Hoe ziet de toekomst er voor klassiekers eigenlijk uit? Deze vijf auto's werden de afgelopen jaren alvast op de (elektrische) toekomst voorbereid, met wisselend succes.

Oude auto's elektrisch maken: de één vindt het geweldig, de ander haalt zijn neus ervoor op. Een elektrische klassieker kent voor- en nadelen. In de eerste plaats is hij natuurlijk veel beter voor het milieu. Oude auto's stoten veel meer vervuilend uitlaatgas uit dan nieuwe en bij elektrische auto's is - ter plekke - zelfs helemaal geen sprake meer van luchtverontreiniging. Bovendien worden ze er stiller van en ook dat kan prettig zijn voor de omgeving.

Een van de andere voordelen is dat de betrouwbaarheid er in de meeste gevallen op vooruitgaat en een elektrische aandrijflijn minder onderhoudsintensief is, maar tegelijkertijd haalt het voor sommigen ook weer een flink deel van de charme van het rijden met een klassieker weg. Of het rijden op fossiele brandstoffen in de toekomst ook voor klassiekers verboden wordt, is ongewis. Maar bij deze vijf projecten is al geprobeerd om klassieke auto's om te bouwen, zodat ze hun kracht voortaan uit een accu putten. De transformatie hebben ze niet allemaal met succes doorstaan.

Jaguar E-type Zero

De Jaguar E-type is een van de meest iconische auto's ooit gebouwd. Jaguar nam in 2017 een E-type Series 1.5 en bikte de zescilinder lijnmotor eruit. Daarvoor in de plaats kwam een elektromotor met een vermogen van 300 pk, gevoed door een accupakket met een capaciteit van 40 kWh. Die combinatie weegt volgens Jaguar evenveel als de originele verbrandingsmotor, waardoor de balans van de auto onveranderd bleef. De theoretische actieradius bedraagt 275 kilometer en volgens Jaguar moeten de nieuwe elektrospieren van de oude roofkat hem in staat stellen om in 5,5 seconden naar de 100 kilometer per uur te sprinten. Eind vorig jaar trok Jaguar echter plots de stekker uit het project. De autofabrikant ziet het op dit moment niet zitten en besteedt de investering en tijd liever aan 'belangrijkere projecten'. Waardoor eigenlijk alleen de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle er tot nu toe écht van genoten hebben: zij reden met de E-type Zero op hun huwelijksdag.

Aston Martin Heritage EV Concept

Aston Martin volgde een vergelijkbare aanpak als Jaguar en lepelde in 2018 een elektrische aandrijflijn in een DB6 MkII Volante uit 1970. Van de Heritage EV Concept zijn weinig details bekend, anders dan dat de elektrische aandrijflijn op de originele bevestigingspunten voor de motor en versnellingsbak is geschroefd. Dat betekent dat Aston Martin de originele aandrijflijn eventueel weer terug kan zetten, mocht de eigenaar toch spijt krijgen. Bij Aston Martin gingen de orderboeken voor de elektrische ombouw in 2019 open, maar een prijs is nog niet genoemd en er is nog geen enkele auto aan een klant afgeleverd.

De Chevrolet Blazer-E is vooralsnog een Amerikaans showmodel dat dient als proefopstelling voor het eCrate-pakket van Chevrolet. Onder deze naam biedt het merk een kant-en-klaarombouwpakket aan voor eigenaren die hun klassieke Chevy van stroom willen voorzien. In het geval van de Blazer heeft de oorspronkelijke 6,5-liter V8 van 177 pk plaats moeten maken voor de 200 pk sterke elektromotor uit de Chevrolet Bolt (in Europa verkocht als Opel Ampera-e). In de laadruimte plaatste men een accupakket van 60 kWh. Verder ziet de Blazer er nog steeds zo uit als in 1977. De originele meters werken zelfs samen met zijn nieuwe elektrohart, waardoor de benzinemeter voortaan het batterijpercentage laat zien.

Morgan Plus E

Deze elektrische conversie gaat wat verder terug. Al in 2012 bracht Morgan een omgebouwde Plus 8 mee naar de Salon van Genève om te peilen of er interesse zou zijn voor een Morgan op stroom. Strikt genomen is de Plus 8 geen klassieker, maar hij is wel gebouwd volgens een klassiek recept. De Plus E heeft een elektromotor met 95 pk onder zijn dubbele motorkap. Het vermogen is allerminst indrukwekkend, maar het is wel uniek dat Morgan een handgeschakelde vijfbak toepast in de Plus E: elektrische auto's hebben doorgaans een automaat. De auto is nooit in productie gegaan en Morgan heeft op dit moment geen elektrisch model in het programma. Het traditionele merk broedt echter wel ergens op.

Porsche 912 Blitz (Schmidt)

Porsche heeft nog geen elektrische variant van de populaire 911 op de markt gebracht. Porsche-specialist Schmidt uit Oss nam daarom het heft in eigen handen en bouwde de 912 Blitz. Het doel van Schmidt was om nieuwe techniek toe te passen zonder concessies te doen aan de rijbeleving van een klassieke Porsche. Een oude 912 E was het uitgangspunt en de viercilinder boxermotor maakte plaats voor een elektromotor met 138 pk. Een accupakket van Tesla met een capaciteit van 52 kWh zorgt er volgens Schmidt voor dat je 250 kilometer ver kan komen op één acculading. De prijst van deze elektrische Porsche gaat al gauw richting de 120.000 euro.