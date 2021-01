Nieuwe elektrische auto's zijn voor de meeste particuliere kopers nog steeds onbetaalbaar, maar een gebruikt exemplaar koop je al voor rond de 10.000 euro. Aan de hand van drie occasions onderzocht AutoWeek wat je voor dat geld krijgt.

Renault ZOE - 10.425 euro

De keus qua gebruikte elektrische auto's is nog niet groot, hoewel er op een occasionportal als AutoTrack toch al ruim negenduizend te koop staan. Van de drie door AutoWeek gevonden occasions is de Renault ZOE (van augustus 2016, kilometerstand 48.552) de grootste, met de laagste vraagprijs: 10.425 euro.

Maar er zit een addertje onder het gras. Bij de nieuwe elektrische modellen is Renault er inmiddels van afgestapt, maar bij deze occasion komt de accuhuur er nog bij. Afhankelijk van hoeveel kilometer je aflegt, ligt die huurprijs tussen de 69 en 119 euro per maand, in het laatste geval zonder kilometerbeperking.

Hiertegenover staat dat Renault een nieuwe accu plaatst als de accucapaciteit onder de 75 procent komt. Een krachtiger exemplaar dan de standaard 22 kWh is dan ook mogelijk, al dient volgens de verkoper voor de 41 kWh-variant wel 4.000 à 5.000 euro te worden afgetikt.

“Het rijden in de ZOE doet af en toe denken aan rijden in een botsauto.”

In combinatie met de grote trekkracht die al vanuit stilstand aanwezig is, doet het rijden in de ZOE af en toe denken aan rijden in een botsauto. De Fransman zit wat dat betreft tussen de conventionelere Volkswagen e-up! en de nog extremere smart forfour - de twee andere auto's in deze vergelijking - in. De Renault voelt stabiel aan, 'dankzij' het opmerkelijk grote gewicht: met 1.400 kilo zomaar 300 kilo meer dan de Volkswagen.

De ZOE is qua leef- en bagageruimte het ruimhartigst van de drie, al scheelt de ruimte achterin weinig met die van de e-up!. Toch wordt de Renault als enige aangemerkt als vijfzitter. Qua voorzieningen is de ZOE een echte elektromobiel. Het interieur is voor te verwarmen en een navigatiesysteem waarin een overzicht van nabije laadpunten is opgenomen, is ook van de partij. De opgegeven, maar niet reële actieradius is het grootst.

De Volkswagen e-up! voelt als een 'normale' personenauto aan. De Volkswagen e-up! voelt als een 'normale' personenauto aan. Foto: Autoweek

Volkswagen e-up! - 11.950 euro

Slechts qua details verschilt het uiterlijk van de e-up! (van juni 2014, kilometerstand 36.677) met dat van zijn benzine- en aardgasgestookte broertjes. Zo zit de laadsnoeraansluiting gewoon achter het 'normale' tankklepje.

Binnenin krek eender: starten doe je met een sleutel, terwijl de ZOE een sleutelkaart en startknop heeft. Ook het dashboard oogt vertrouwd en lang niet zo futuristisch als voornoemde occasion. Je zit hier niet zo hoog als in de ZOE of forfour.

“De vraag naar de e-up! overschrijdt momenteel het aanbod.”

Qua motorvermogen verschilt de e-up! maar weinig met de ZOE, verschil in rijgedrag is er zeker. Op de weg gedraagt de e-up! zich niet veel anders dan een benzineversie - hier dus geen botsautogevoel. Zoek je een kleine EV die als een 'normale' personenauto moet aanvoelen, dan ligt de keuze voor een e-up! voor de hand. Daarbij komt dat hij 300 kilo minder weegt dan de ZOE.

De vraag naar de e-up! overschrijdt momenteel het aanbod, zodat ze massaal uit Duitsland worden gehaald. Ook deze J-010-GJ. Dat kenteken doet een gloednieuw exemplaar vermoeden, maar in werkelijkheid is deze occasion nog twee jaar ouder dan de ZOE.

Dat-ie desondanks minder kilometers op de teller heeft, zal ongetwijfeld te maken hebben met de actieradius, die veel beperkter is dan die van de ZOE. Jammer, want als het gaat om ruimteaanbod, doet de e-up! weinig onder voor de ZOE, terwijl hij de Fransman qua veiligheidsvoorzieningen (knieairbag) verslaat.

De kleinere bagageruimte verraadt wel dat de e-up! een auto uit een lagere prijsklasse is. Ook het laadvermogen ligt met 386 kilo een stuk lager.

De smart forfour lijkt meer geschikt voor de stad dan de grote weg. De smart forfour lijkt meer geschikt voor de stad dan de grote weg. Foto: Autoweek

smart forfour - 11.795 euro

De derde occasion in deze vergelijking is een smart forfour Electric Drive. Wat direct opvalt, is zijn relatief jonge leeftijd (juli 2018, kilometerstand 12.505). Het stroompedaal smeekt er bijna om lekker te worden gevloerd. Beantwoord je die smeekbede, dan snelt de forfour enthousiast naar de verte.

Ook slalomt hij soepel om obstakels heen, want met amper 9 meter draaicirkel - met dank aan de achterin geplaatste motor - is deze occasion zich in de drukke binnenstad helemaal op zijn plek. Of moeten we wellicht schrijven 'beter op zijn plek'? Na slechts één of twee keer het stroompedaal te hebben gevloerd, zien we de actieradius tot onze schrik namelijk terugschieten van 110 naar 70 kilometer, en dat terwijl het opgegeven rijbereik al nipt het geringst is.

De forfour lijkt meer een auto voor in de stad dan op de grote (buiten)weg. Zeker achterin en qua bagageruimte moet hij in klassegenoot e-up! zijn meerdere erkennen. Toch geeft de forfour zich niet zomaar gewonnen. Hij mag dan de kleinste actieradius hebben, zijn laadtijd is veel sneller. Dankzij 6 kW AC ten opzichte van de 3,7 kW AC van de ZOE en e-up! is-ie na drie uur en een kwartier aan de wallbox alweer klaar voor nieuwe actie.

