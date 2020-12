Wie op woensdag of donderdag voor middernacht nog een nieuwe Tesla aanschaft, krijgt de zogeheten volledig zelfrijdende besturingoptie er gratis bij. Dat belooft topman Elon Musk woensdag in een bericht op Twitter. De optie kost normaal gesproken 7.500 euro. Er zit echter wel een addertje onder het gras.

Zo kun je maximaal drie maanden gratis gebruik maken van de volledig zelfrijdende besturing. Hiermee kan de auto volgens Tesla automatisch de snelweg op- en afrijden, automatisch van rijbaan wisselen en voor komen rijden.

Ook onlangs doorgevoerde verbeteringen aan de Tesla Model 3 moeten consumenten over de streep trekken. Naast wijzingen aan het in- en exterieur werd ook het accupakket verbeterd voor betere prestaties bij koud weer.

Er is Tesla veel aan gelegen om in het lopende kwartaal nog zoveel mogelijk auto's op kenteken te krijgen, aangezien het zich dit jaar tot doel heeft gesteld om een half miljoen exemplaren te verkopen.

Tot en met september leverde Tesla in totaal 318.350 nieuwe voertuigen af, waardoor het in het laatste kwartaal van dit jaar 181.650 auto's moet verschepen om aan het streefaantal te komen. Het derde kwartaal was met 139.300 nieuwe exemplaren een recordkwartaal voor het merk.

In Nederland ligt de Tesla Model 3 op koers om in december achter de Volkswagen ID.3 als meest geregistreerde auto te eindigen. De titel van bestverkochte auto van het jaar moet de Tesla naar alle waarschijnlijkheid aan de Kia Niro laten.