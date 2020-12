Toyota heeft voor de Japanse thuismarkt zijn eerste elektrische auto gepresenteerd, de C+Pod. Deze stadsauto is slechts 2,49 meter lang en is met een breedte van 1,29 meter nog eens 20 centimeter smaller dan de allereerste Smart.

Het voordeel van de compacte afmetingen is dat de C+Pod daardoor slechts 690 kilo weegt. Zodoende kan de auto uit de voeten met een accupakket van 9,06 kWh en een elektromotor van 2,2 kW (3,5 pk). Het piekvermogen reikt tot 8,8 kW (12,5 pk).

De topsnelheid bedraagt dan ook een bescheiden 60 kilometer per uur. Het door Toyota opgegeven rijbereik is 150 kilometer.

De Toyota C+Pod zal in eerste instantie door overheden, bedrijven en organisaties ingezet worden, waarna de auto omstreeks 2022 ook gewoon te koop zal zijn. De elektrische nieuwkomer zal omgerekend zo'n 13.000 euro gaan kosten. Er zijn vooralsnog geen plannen om de stadsauto naar Europa te halen.

Overigens bouwt Toyota al wel elektrische auto's, maar dan in samenwerking met andere fabrikanten. Zo rijdt in China een elektrische versie van de C-HR rond, terwijl in Nederland een elektrische variant van de Proace-bedrijfswagen beschikbaar is.

