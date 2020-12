De Seres 3, een nieuwe elektrische SUV uit China, wordt in Nederland leverbaar vanaf 37.995 euro. De auto is gebaseerd op de in China reeds leverbare Fengon E3 van fabrikant Dongfeng. Seres belooft voor de 3 een rijbereik van 320 kilometer.

De 3,39 meter lange Seres 3 wordt aangedreven door een 120 kW (163 pk) sterke elektromotor. Die sleurt de auto in 8,9 seconden naar 100 kilometer per uur en een topsnelheid van 155 kilometer per uur.

Het accupakket in de bodem is een exemplaar van 52 kW, dat volgens de fabrikant vrij is van kobalt. Seres zegt daarnaast dat het accupakket in een half uur van 20 procent tot 80 procent bijgeladen kan worden.

Voor 37.995 euro levert Seres de 3 met onder andere lichtmetalen wielen van 18 inch, automatische klimaatregeling, lederen bekleding en een aanraakscherm van 10,25 inch voor het infotainmentsysteem. De fabrikant zegt nog te werken aan een trekhaakoptie, maar daarover wordt pas in het eerste kwartaal van 2021 meer bekendgemaakt. De Seres 3 is per direct online te configureren en kan ook worden besteld.

Met de genoemde prijs is de Seres 3 duurder dan die andere elektrische SUV uit China, de MG ZS EV. Dat model kost minimaal 30.985 euro.

