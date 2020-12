Elon Musk heeft een aantal jaren geleden bij Apple aangeklopt om de eventuele overname van Tesla door Apple te bespreken. Apple-topman Tim Cook hield de boot af, zo twitterde Musk in de nacht van dinsdag op woensdag.

Wanneer Musk zijn poging waagde, is niet bekend. Wel dat het gedurende de "sombere dagen van het Model 3-programma" gebeurde. In 2017 had Tesla grote moeite om de productie van de toen nieuwe Model 3 op gang te brengen. Musk sprak toen van een "productiehel".

Op het dieptepunt, vermoedelijk in datzelfde jaar, zou de Tesla-topman bij Apple hebben geïnformeerd naar een gesprek met Cook. Volgens Musk zou hij destijds bereid zijn geweest om Tesla te verkopen voor een bedrag dat overeenkomt met 10 procent van de huidige marktwaarde. Dat komt neer op net geen 61 miljard dollar, oftewel zo'n 53,7 miljard euro volgens de wisselkoers van drie jaar geleden.

Musk reageerde via Twitter op het bericht dat Apple overweegt in 2024 te beginnen met de bouw van een eigen elektrische personenwagen. Het techbedrijf zou inspiratie hebben opgedaan tijdens de Tesla Battery Day van afgelopen september, toen de autofabrikant innovaties op het vlak van accutechnologie en -productie deelde.

Apple zou een accupakket willen ontwikkelen dat uit een enkele batterijcel bestaat, waar een veelvoud gebruikelijk is. Volgens Musk is dat vanuit elektrochemisch oogpunt onmogelijk.