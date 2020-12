Er gaat bijna letterlijk geen week voorbij zonder aankondigingen van Chinese merken die besluiten om met elektrische auto's naar Europa te komen, in veel gevallen ook naar Nederland. Het voorbeeld van MG wijst uit dat als een model elektrisch, van goede kwaliteit en gunstig geprijsd is, er hier kansen liggen. Of alle merken deze mogelijkheden kunnen en zullen benutten, is echter de vraag zegt een expert.

In december, in dezelfde maand dat MG zijn tweede elektrische model aankondigde, de plug-inhybride EHS, lieten de merken Seres en Hongqi weten naar Europa te komen, te beginnen met Noorwegen. Later moet Nederland als markt daar bij komen. Ook Xpeng maakte afgelopen maand bekend te zullen beginnen met de verkoop in Europa. Eerder hadden BYD en Byton al bekendgemaakt dit van plan te zijn. De Aiways U5 is hier net als MG reeds te koop.

De lijst van merken zal nog flink langer worden, verwacht Eric Geers van internationaal pr-bureau GBPRC, dat zich richt op Chinese merken die de oversteek vanuit China willen maken. "Waren we een tijd geleden nog heel sceptisch over Chinese auto's door gebrekkige kwaliteit en veiligheid, nu is dat door de stormachtige opkomst van elektrische mobiliteit wel anders."

De Seres 3 moet nog dit jaar leverbaar worden in Nederland. (Foto: AutoWeek)

Elders nog meer kapers op de kust

Zo rekent Geers op de komst van het merk Geometry, dat net als Volvo, Polestar en Lynk & Co deel uitmaakt van de Geely Auto Group. "China's grootste toeleverancier voor de auto-industrie, de Wanxiang Group, is eigenaar van het in Californië gevestigde Karma Automotive en momenteel bezig met het opbouwen van een Europees netwerk met een hoofdkantoor in Nederland en Kroymans als de lokale Karma vertegenwoordiger", voegt Geers toe.

JAC Motors levert levert in een aantal landen waaronder België een elektrische cross-over die binnen een week geleverd kan worden voor nog geen 30.000 euro, maar de meest opmerkelijke nieuwkomer is wat Geers betreft het Chinese merk Suda, dat met zijn volledig elektrische SA 01 een compacte sedan aanbiedt in Duitsland voor nog geen 10.000 euro.

"Die prijs is natuurlijk alleen mogelijk door aantrekkelijke Duitse subsidies en bonussen, maar toch. Of de Suda SA 01 snel in heel Europa leverbaar wordt is nog niet bekend. Of het gaat slagen evenmin".

Schoonheidsprijzen zullen aan de Suda SA 01 voorbijgaan. (Foto: Edison Media)

'Chinese merken hebben in verleden vertrouwen beschaamd'

Hoewel Chinese merken een hoop dingen goed doen, lopen ze steevast tegen een aantal zaken aan, zegt Geers. Dat is allereerst het opbouwen van een goede naam, om zo het vertrouwen van consument te winnen voor wie een lage prijs niet het allerbelangrijkst is. "Vertrouwen is hét sleutelwoord in de auto-industrie en dat geldt met name voor Chinese merken die in het verleden het vertrouwen meermaals beschaamd hebben".

Voor dat vertrouwen is een duidelijke communicatie- en distributiestrategie nodig, zegt Geers. "Nieuwe merken worden principe zonder enige gecoördineerde vorm van pr en marketing op de markt gebracht via een lokale dealer of autogroep, die vervolgens de auto's aan de man proberen te brengen met drie kernboodschappen; 100 procent elektrisch, prijs en onmiddellijke beschikbaarheid. Maar je neemt natuurlijk een risico. Wie zit achter het merk en wat zijn precies de plannen op de lange termijn?"

'Zonder duidelijke strategie duurt het langer dan nodig is'

Daarom is het wat Geers betreft dan ook een belangrijk dat Volvo en MG respectievelijk de steun van Geely en SAIC hebben en zich zo kunnen onderscheiden van andere nieuwkomers. "Het neerzetten van een merk kost tijd, geld en moeite. Ook als je een elektrische auto kunt aanbieden voor weinig geld. Niemand weet waar Seres of Xpeng voor staan behalve dat het laag geprijsde elektrische cross-overs uit China zijn. En als dat al het geval is, hoe is dat in de rest van Europa?"

Zodoende verwacht Geers, ondanks dat er nu een hele reeks Chinese nieuwkomers in aantocht lijkt, dat het nog wel even zal duren voordat deze merken ingeburgerd raken. "Veel nieuwe Chinese merken zullen vaste voet aan wal krijgen in Europa maar door gebrek aan een professionele, centraal geleide organisatie die met een duidelijke strategie het merk introduceert en neerzet, gaat het veel langer duren dan nodig is."