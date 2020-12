Er zullen dit jaar vermoedelijk weinig mensen op wintersport gaan. Toch valt niet uit te sluiten dat een enkeling ervoor zal kiezen om de skikleding en dakkoffer tevoorschijn te halen. Hier moet je rekening mee houden als je met de skikoffer op het dak met de auto op pad gaat.

Kijk voor montage eerst wat de maximale dakbelasting van de auto is. Dit staat niet op het kentekenbewijs, dus raadpleeg hiervoor het instructieboekje van de auto. Voor een model als de Volkswagen Golf is dat 75 kilo.

Dat betekent niet dat er ook 75 kilo aan spullen mee kan. Bij dat getal is het gewicht van de koffer en toebehoren meegerekend. Ter illustratie: Bij een 15 kilo wegende koffer en dakdragers van nog eens 10 kilo, blijft een laadvermogen van 50 kilo over.

Het belangrijkste advies is om alleen lichte bagagestukken in de koffer te doen. Dit om het gewicht op deze hoge plek zo laag mogelijk te houden. Bovendien doe je jezelf een plezier bij het beladen ervan. Als er al iets van gewicht de koffer in moet, dan bij voorkeur in het midden.

Houd er verder rekening mee dat deze dakkoffers nooit helemaal waterdicht zijn. Wintertruien kun je dus beter inpakken. Waardevolle spullen kun je eveneens beter in de auto bewaren, aangezien dakkoffers zelden inbraakproof zijn.

Hoger verbruik door skikoffer

Met de koffer op het dak wordt zowel het weggedrag als het brandstofverbruik negatief beïnvloed. Volgens ADAC, de grootste autoclub van Duitsland, verbruikt een auto met koffer bij een snelheid van 130 kilometer per uur tot wel 2 liter per 100 kilometer extra. Bij elektrische voertuigen zorgt de verstoring van de stroomlijn uiteraard tot een hoger stroomverbruik, waardoor je minder lange afstanden tussen laadstops kunt afleggen.

Waar je met een caravan of aanhanger nog maar 90 kilometer per uur mag, geldt dat niet voor wanneer je met een dakkoffer op je auto op pad bent. Maar iedereen die wel eens 150 kilometer per uur met een dakkoffer heeft gereden, weet dat dit dankzij het enorme windgeruis geen pretje is.

Eenmaal beladen, met of zonder koffer, doe je er verstandig aan opnieuw de bandenspanning te controleren. Bij belading moet de bandenspanning immers hoger zijn dan tijdens de eenzame forenzenkilometers in Nederland.

Vergeet ten slotte niet dat de auto met dakkoffer ineens een stuk hoger is. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat je bij een parkeergarage in de problemen komt.