Ford betreedt het elektrische speelveld met een legendarisch naamplaatje: Mustang Mach-E. Door zijn nieuwe elektrische auto de naam te laten delen met een van de bekendste modelnamen, laat Ford naar eigen zeggen zien dat 't het bedrijf menens is. NU.nl gaf de eerste elektrische Mustang de sporen om te zien of dat terecht is.

"We hebben een bewuste keuze gemaakt om een auto te willen lanceren die niet primair bedoeld is voor de doelgroep die een elektrische auto koopt om iets goeds te willen doen voor het milieu of voor diegenen die graag zo goedkoop mogelijk willen rijden", zegt Sebastiaan van de Pol van Ford Nederland.

"Onze eerste volledig elektrische auto is een auto die ongeacht de techniek een auto moet zijn die begeerte bij de klant oproept. Een auto die je wilt rijden, gewoon omdat het een aantrekkelijk model is. Door dit nieuwe model te lanceren als Mustang hebben we intern de lat heel hoog gelegd."

Eind februari 2021 in Nederland

De Mustang Mach-E in zijn eenvoudigste vorm heeft een accupakket van 75 kWh, een elektromotor van 196 kW (269 pk) en voorwielaandrijving. Deze versie komt volgens Ford ongeveer 440 kilometer ver op een acculading. Prijzen beginnen bij 49.925 euro, waarmee de Mustang Mach-E qua prijs tussen modellen als de Volkswagen ID.3 en de Polestar 2 in valt.

Daarnaast komt het merk met de 216 kW (294 pk) sterke Extended Range-uitvoering, die dankzij een accupakket van 99 kWh ongeveer 610 kilometer ver komt. Ford levert bovendien modellen met vierwielaandrijving. De versie met 196 kW komt volgens de fabriek 400 kilometer ver, het 258 kW (351 pk) sterke topmodel 540 kilometer. Laat dat nou tevens onze testauto zijn.

De eerste exemplaren worden eind februari 2021 in Nederland verwacht. Dat is later dan gepland, maar door de coronacrisis moest de fabriek in Mexico noodgedwongen stilgelegd worden. Dat mag volgens Ford de pret niet drukken.

"Het feit dat wij verreweg de meeste van onze bijna tweeduizend orders hebben kunnen behouden na de bekendmaking van de fabriekssluiting tijdens de eerste coronagolf - waarmee we de eerder verwachte levering in 2020 (en dus 8 procent bijtelling) niet konden realiseren - geeft een goede indicatie van de kansen van het model", zegt Van de Pol.

De Mustang-herkenpunten zijn bij de Mach-E vooral terug te vinden aan de voor- en achterkant.

De Mach-E is zeker een koppendraaier

Ford legt de lat intern dus hoog en durfde het aan met de naam Mustang. Maar maakt de Mach-E die naam ook waar? Gedeeltelijk wel.

Tijdens onze testritten zorgde de Amerikaan voor gemengde reacties. Puristen vinden het uiteraard een regelrechte schande dat een elektrische auto deze roemruchte naam draagt. Toch bleek de Mach-E wel degelijk een koppendraaier.

Want de auto heeft de uitstraling die een grote groep kan aanspreken, de liefhebbers van ronkende V8-motoren waarschijnlijk even daargelaten. Voorlopig steekt de Mustang er in ieder geval nog vrolijk tussenuit in het door Tesla's gedomineerde elektrische wagenpark van Nederland.

En ook achter het stuur is het niet saai. Ondanks dat het gewicht van ruim 2,2 ton zich niet helemaal verstopt, kan er gespeeld worden met de auto. Sprintjes zijn in vrijwel elke elektrische auto een feest, maar de Mustang is ook niet te beroerd om in de bochten de achterkant te laten uitbreken.

Dat gaat altijd op een gemoedelijke manier, maar zorgt wel voor een glimlach op het gezicht van de bestuurder. Dit alles kan worden begeleid met een V8-achtig geluid uit de speakers, dat gelukkig ook makkelijk uit kan.

Traditionele deurgrepen heeft de Mach-E niet, de deuren gaan open met een knopje.

De Mustang is een prettige auto om mee op pad te zijn

Het rijden verloopt verder vrij dynamisch, en kan in verschillende standen. Vooral de one pedal-mode bevalt goed, waarbij de Mustang Mach-E zelf flink afremt zodra je het gas loslaat. Zeker in stadsverkeer wordt het rempedaal hiermee overbodig.

Er zijn ook de nodige hulpmiddelen. Die hebben vaak de neiging om zich met de bestuurder te bemoeien, maar doen dat in de Ford minder indringend dan in andere auto's. En ze zijn ook vrij makkelijk in- en uit te schakelen.

Als je daar als bestuurder een goede balans in hebt gevonden, is de Mustang een prettige auto om mee op pad te zijn. Al moet gezegd dat de Mach E wel gevoelig is voor hobbels. Dat merk je vooral op de minder egale binnenwegen.

Om gemopper vanaf de achterbank te voorkomen is het daarom zaak goed af te remmen voor de gemiddelde verkeersdrempel, want passagiers willen nog wel eens met hun hoofd tegen het dak stuiteren.

Dashboard gedomineerd door groot en goed werkend scherm

Op de achterbank is verder geen reden tot klagen over de ruimte. Ook langere volwassen zitten uitstekend, ook door de slim in het design verwerkte hogere daklijn. Ook voorin is het goed toeven. Dat komt niet in de laatste plaats door het goed werkende 15,5 inch grote scherm midden in het dashboard.

De Amerikanen hebben in tegenstelling tot Tesla ook een los scherm achter het stuur geplaatst. Een nuttige toevoeging. Klein minpuntje is wel dat het stuur vanuit bepaalde hoeken het zicht op het scherm (deels) ontneemt. Het hoofdscherm heeft een grote draaiknop voor het volume, die zeker wordt toegejuicht door knopliefhebbers.

De verdere bediening van bijvoorbeeld de klimaatregeling gaat wel allemaal - simpel en doeltreffend werkend - via het touchscreen. Ook de uitstekende integratie van Apple Carplay en Android Auto verdient een eervolle vermelding.

Het grote centrale scherm domineert het interieur, maar er is ook een kleiner scherm achter het stuur (Foto: Ford)

De look is goed, de feel wat minder

Het interieur oogt verder bij de tijd, maar is zeker niet hoogwaardig. Er zit behoorlijk wat hard plastic in verwerkt. Qua look and feel is vooral de look goed, de feel is wat minder. De stoelen zitten wel uitstekend, ook tijdens langere ritten. Voor het betere gooi- en smijtwerk achter het stuur had meer zijdelingse steun niet misstaan.

Daar staat tegenover dat er veel opbergruimte in het interieur zit. Daar kan de 'redelijke' kofferbakruimte (402 liter) en de extra ruimte voorin onder de 'motorkap' (nog eens 81 liter) bij opgeteld worden. Een gezin kan daarom prima met de Mustang op vakantie.

Conclusie: De Mustang Mach-E moet het hebben van twee sterke punten

Natuurlijk is de Mustang Mach-E geen echte Ford Mustang. Dat wil Ford de kopers ook niet per se wijsmaken. Toch is de missie qua begeerte wel geslaagd. Er staat een aansprekende auto waarmee het Amerikaanse merk zich goed vertegenwoordigd weet op de markt voor elektrische auto's. En als begeerte alleen niet genoeg is, kan de troefkaart van het grote rijbereik nog getrokken worden. Dit zijn de twee sterke punten waar deze auto het van moet hebben.

Want de Mach-E is met alle accupakketten goed bruikbaar in Nederland, maar qua prijs/kwaliteit-verhouding lijkt de achterwiel aangedreven Extended Range-uitvoering (610 kilometer) de beste optie. Vierwielaandrijving is leuk, maar niet onmisbaar. En het houdt de vanafprijs, 58.075 euro zonder of 67.140 euro met, net wat schappelijker.