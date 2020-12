De beschikbare subsidie voor particulieren die 2021 een elektrische auto willen aanschaffen bedraagt 1,1 miljoen euro, zo meldt BOVAG vrijdag. Hierdoor dreigen veel geïnteresseerden achter het net te vissen. De branchevereniging roept de overheid op de subsidieregeling nog eens tegen het licht te houden.

Voor 2021 was een subsidiebedrag van 14,4 miljoen euro gereserveerd, 4,4 miljoen meer dan in het afgelopen jaar. Nadat het voor dit jaar beschikbare bedrag na acht dagen verbruikt was, werd de subsidie voor volgend jaar via de zogeheten doorschuifregeling naar voren gehaald.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat maakte hier afgelopen oktober een einde aan, aangezien het bedrag opnieuw vliegensvlug slonk. Daardoor is er zoals gezegd nog 1,1 miljoen euro over, goed voor 275 nieuwe elektrische auto's.

Vanaf 4 januari is het subsidieloket weer open, maar naar verwachting is dit geld al binnen enkele dagen op. Dat betekent dat veel consumenten moeten wachten tot 2022, willen ze aanspraak maken op subsidie voor een nieuwe elektrische auto. Dat jaar is het budget met 18,3 euro miljoen weer een stuk ruimer.

'Juist nu de verkoop aanjagen'

In totaal is er tot en met 2025 door het kabinet 141 miljoen euro beschikbaar gesteld voor nieuwe elektrische voertuigen. BOVAG ziet echter liever dat het kabinet de budgetten voor de komende jaren naar voren verschuift. Volgens de brancheorganisatie is het namelijk juist nu belangrijk dat de verkoop van dergelijke auto's wordt aangejaagd.

Het subsidiebedrag voor de aanschaf van een gebruikte elektrische auto in 2021 is nog onaangeroerd, aangezien er nog ruim 750.000 euro over is van het voor dit jaar gereserveerde bedrag. Dat bedrag is goed voor 379 auto's.

Wie nog gebruik wil maken van dit subsidiepotje heeft tot 31 december 12.00 uur de tijd om een aanvraag in te dienen. Komend jaar is er voor gebruikte modellen een bedrag van 13,5 miljoen euro opzijgezet. Daarmee kan er voor 6.750 auto's aan subsidie worden uitgekeerd. Alleen auto's die op of na 1 januari 2021 gekocht zijn, komen voor dat subsidiepotje in aanmerking.