Het Amerikaanse Hennessey Performance heeft woensdag de productieversie van de Venom F5-sportwagen gepresenteerd. Het model is goed voor een vermogen van 1.841 pk en een topsnelheid van 500 kilometer per uur. Hennessey gaat 24 exemplaren van de Venom F5 bouwen.

Dankzij het forse vermogen van de V8-motor met dubbele turbo accelereert de Venom F5 in 4,7 seconden naar 200 kilometer per uur. Daar draagt ook het lage wagengewicht aan bij. Dankzij de toepassing van koolstofvezel voor zowel het chassis als de carrosserie legt de auto 1.360 kilo in de schaal.

In de Verenigde Staten gaan de 24 exemplaren van de Venom F5 minimaal 2,1 miljoen dollar (zo'n 1,72 miljoen euro) kosten. De auto is per direct te reserveren en wordt in de loop van 2021 uitgeleverd.

De auto staat op wielen van 20 inch achter en van 19 inch voor. (Foto: Hennessey)

