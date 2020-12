Heel koud is het weliswaar nog niet, maar de komst van winterweer valt nooit helemaal uit te sluiten. Kou vraagt veel van mens en machine. Daarom hieronder enkele zaken die nog wel eens over het hoofd worden gezien bij het winterklaar maken van de auto.

Het invetten van de deurrubbers is bijvoorbeeld een goede voorzorgsmaatregel bij kou. Dit verlaagt het risico op scheuren wanneer het portier de volgende ochtend geopend wordt. Een andere tip na een erg koude nacht is, voor het opendoen, het portier aandrukken. Hierdoor breken de mogelijke ophopingen van ijs.

Een gieter met lauw water kan ook helpen bij vastgevroren rubbers. Deze zal je dan wel weer goed moeten drogen op een koude dag, anders zit je niet veel later met hetzelfde probleem. Voor het invetten volstaat vaseline of siliconenspray, maar talkpoeder en glycerine zijn ook effectief.

Het kan voorkomen dat ook de sloten van de auto bevriezen. Hiervoor is speciale slotontdooier te koop. Warm water of even met de föhn erover kan eveneens uitkomst bieden, al is dat laatste natuurlijk nogal een gedoe.

Interieurfilter belangrijk voor alertheid bestuurder

Ook het ventilatiesysteem vraagt om extra aandacht in de wintermaanden. Hierbij speelt een schoon interieurfilter ook een belangrijke rol.

Het ventilatiesysteem trekt de buitenlucht door het filter het interieur in en zorgt zo voor de nodige verfrissing van de lucht. Het filter gaat in de loop van de tijd echter verstopt zitten, waardoor zuurstofvervanging wordt verstoord.

Dit heeft tot gevolg dat de automobilist sneller vermoeid raakt en de ramen aan de binnenzijde beslaan, wat tot onveilige situaties kan leiden.

Koop altijd een filter met zogeheten actieve kolen. De speciaal behandelde koolstof voorkomt niet alleen dat stof het interieur binnendringt, maar verhindert ook dat schadelijke stoffen zoals stikstofoxide in de auto terechtkomen.

Ventilatiesysteem zorgt letterlijk en figuurlijk voor frisse lucht. (Foto: Kia)

Zomer- en winterreiniger niet mengen

Een goede winterreiniger in de ruitensproeiervloeistof en nieuwe ruitenwisserbladen zorgen ervoor dat je goed zicht behoudt. Alcohol voorkomt bij koud weer dat de ruitensproeiervloeistof bevriest. Als er te weinig vorstbescherming in het water zit, vriezen met name de sproeikoppen snel dicht.

Meng de zomer- en winterreiniger niet, dat kan namelijk voor vlokvorming zorgen. Dit leidt er eveneens toe dat de sproeikoppen dicht gaan zitten. Geconcentreerde vloeistoffen zijn goedkoper dan kant-en-klare vloeistoffen, maar je moet ze nooit ongemengd toevoegen.