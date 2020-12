Sinds zijn debuut in 2002 zijn er inmiddels een miljoen exemplaren van de Porsche Cayenne gebouwd. Het model was vanwege zijn hoge koets controversieel voor sportwagenfabrikant Porsche, vooral ook omdat de eerste SUV van het merk lange tijd ook leverbaar was met dieselmotor.

Het jubileumexemplaar is een 460 pk sterke Cayenne GTS, uitgevoerd in de kleur karmijnrood. De Cayenne in zijn huidige vorm is er een van de derde generatie.

De SUV was lange tijd het bestverkochte model van Porsche wereldwijd, maar die eer gaat nu naar de andere SUV van het merk: de Macan. Dat geeft aan hoe belangrijk dergelijke auto's inmiddels zijn.

Dat geldt niet alleen voor Porsche, maar ook voor andere luxemerken. Het voorbeeld van de Duitsers heeft immers veel navolging gekregen in het luxesegment.

Zo bouwen zustermerken Bentley en Lamborghini tegenwoordig ook een SUV's, net als de concurrenten Aston Martin en Maserati. Zelfs Rolls-Royce ging overstag en ook Ferrari heeft een SUV in de ontwikkelingskamers staan.

