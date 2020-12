Het Chinese automerk Hongqi wil zijn nieuwe elektrische SUV op termijn ook in Nederland gaan aanbieden, bevestigt het bedrijf vrijdag tegenover AutoWeek. De E-HS9, zoals de SUV heet, is met een lengte van 5,20 meter vergelijkbaar met een Land Rover Range Rover.

De Hongqi E-HS9 werd eerder dit jaar in China gepresenteerd en zal in Europa als eerste in Noorwegen worden aangeboden. De SUV is leverbaar als vierzitter, maar ook in een zes- of zevenzitsconfiguratie.

Het instapmodel heeft twee 160 kW (218 pk) sterke elektromotoren: een op de voor- en een op de achteras. De krachtigere versie heeft een exemplaar van 257 kW (350 pk) op de achteras.

Het accupakket is er een van 92,4 kWh, waarmee de E-HS9 op basis van de (weinig nauwkeurige) New European Driving Cycle (NEDC) ongeveer 510 kilometer ver zou moeten komen. In werkelijkheid zal dat betekenen dat je er zo'n 350 kilometer mee kan rijden.

Hongqi is onderdeel van de FAW Group en is een van de oudste merken van China. Hongqi zou na MG, Aiways en Maxus de volgende Chinese fabrikant zijn die naar Nederland komt. Nieuwkomer Seres komt daar mogelijk op korte termijn bij, net als BYD.

