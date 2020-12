Op zo ongeveer iedere jongenskamer hing er wel een aan de wand: een poster van de Lamborghini Diablo. Dit jaar bestaat de auto precies dertig jaar en op de valreep staat het Italiaanse sportwagenmerk stil bij het laatste model dat het voor de overname door Audi uitbracht.

De grote gevaarlijke Lamborghini met V12-motor is al decennialang een begrip. Dat begon ooit met de Miura in 1966 en kreeg in 1974 navolging in de vorm van de Countach. Op deze auto werden de bovendien de karakteristieke vleugeldeuren geïntroduceerd, portieren die naar voren en naar boven scharnieren in plaats van opzij.

Al die ingrediënten werden in 1990 opnieuw gebruikt voor de Diablo. Het nieuwe model maakte direct indruk met zijn topsnelheid van 325 kilometer per uur, waarmee het bij zijn introductie direct de snelste in serie geproduceerde sportwagen ter wereld was. Zijn vaart dankte Diablo aan zijn 485 pk sterke V12-motor. Om hem te temmen moest je van goede huize komen, aangezien er geen rijhulpsystemen of zelfs stuurbekrachtiging beschikbaar was.

Om dat vermogen beter op de weg te krijgen, kwam Lamborghini in 1993 met de vierwielaangedreven VT-uitvoering van de Diablo. In datzelfde jaar vierde het merk zijn dertigste verjaardag met de 523 pk sterke SE30-versie. Alsof dat nog niet genoeg was, presenteerde de Italianen in 1995 niet alleen de extreme SV-uitvoering, maar ook zijn eerste open sportwagen: de Diablo VT Roadster.

Nog altijd het kenmerk van de grote Lamborghini's: een dikke V12-motor. (Foto: Lamborghini)

Geest van de Diablo leeft voort

In 1998 werd Lamborghini door het Duitse Audi ingelijfd. Voor de Diablo had dat niet direct gevolgen, behalve dat het model een gewijzigd uiterlijk kreeg aangemeten door de Belgische huisontwerper Luc Donckerwolke, die later ook verantwoordelijk was voor de Murciélago en de Gallardo. De techniek werd ook onder handen genomen en voortaan was de V12-motor goed voor 529 pk.

Toen in 2001 het laatste exemplaar van de Diablo van de band kwam, stond het productieaantal op 2.903 exemplaren. De auto werd opgevolgd door de onder de regie van Audi ontwikkelde Murciélago. Dat betekende weliswaar dat de afwerking en het materiaalgebruik sterk verbeterde, maar tevens dat je voortaan bedieningselementen van Audi's in het interieur van Lamborghini's tegenkwam.

Met de Aventador heeft Lamborghini nog steeds een nazaat van Miura in het aanbod, nog steeds met V12-motor, nog steeds met de bijzondere portieren en nog steeds met een excentrieke vormgeving. Het merk heeft inmiddels een opvolger in ontwikkeling en het lijkt er sterk op dat deze auto een trendbreuk zal vormen.

De volgende grote Lamborghini zal niet meer door enkel een V12-motor aangedreven worden, maar door zowel een benzinemotor als een elektromotor - daar ontkomt ook het roemruchte Italiaanse sportwagen merk niet aan.

Een van de eerste (links) en een van de laatste exemplaren. (Foto: Lamborghini)