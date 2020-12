MG, bekend van de volledig elektrische ZS EV, komt met een tweede model voor de Nederlandse markt: de plug-inhybride EHS. De auto is groter dan de ZS EV en komt volgens fabrieksopgave 52 kilometer ver op een acculading, waarna de brandstofmotor het overneemt.

Die krachtbron is een benzinemotor met turbo, die goed is voor 162 pk. De aandrijflijn bestaat verder uit een 90 kW (122 pk) sterke elektromotor, waarmee het systeemvermogen uitkomt op 258 pk. De MG EHS accelereert in 6,8 seconden naar 100 kilometer per uur en loopt door tot een top van 190 kilometer per uur. Het accupakket van de auto is een exemplaar van 16,6 kWh. Laden kan met een vermogen van 3,7 kWh en zit in 4,5 uur weer vol.

De ruim 1.700 kilo wegende MG EHS meet 4,57 meter in lengte. Daarmee is de auto ongeveer 20 centimeter langer dan een model als de Nissan Qashqai. Achterin is plek voor 448 liter aan bagage. Wanneer de bank naar beneden wordt geklapt kan er 1.375 liter aan bagage mee. Standaard wordt de auto voorzien van een keur aan rijhulp- en veiligheidssystemen.

Nederlandse prijzen van de MG EHS Comfort en de EHS Luxury worden in de aanloop naar de introductie begin volgend jaar bekendgemaakt.

MG is geen onbekende in Nederland. Het van origine Britse merk in Chinese handen keerde in december 2019 terug naar ons land met de elektrische ZS EV. Dat model heeft zich mede dankzij zijn gunstige prijs inmiddels opgewerkt tot een van de populairste elektrische auto's van Nederland.

Een vleugje BMW en een snufje Volkswagen kenmerken de achterkant van de MG. (Foto: AutoWeek)

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl