Extreem koud is het weliswaar (nog) niet, maar er komt ongetwijfeld een moment waarop je de de autoruit ijsvrij moet maken. Doe je dat met lauw water of gewoon met een krabber? Laat je de motor draaien of nog even niet? Dit zijn enkele tips voor de auto in de koude maanden.

Allereerst kun je ijsvorming op de ramen natuurlijk voorkomen door bij de aankondiging van nachtvorst een hoes over de auto te trekken of in ieder geval een isolatiedeken of andere ruitbedekking aan te brengen.

Heb je die niet tot je beschikking, dan kan het gebruik van ruitontdooier, een warm washandje of wat lauw water (bijvoorbeeld in een gieter) een snelle en eenvoudige optie zijn. Bij (te) heet water loop je door het grote temperatuurverschil het risico op barsten in de ruit.

Ook kun je een mix van water en ontsmettingsalcohol prepareren. Het goedje is te koop bij veel online drogisterijen. Bij een verhouding van een derde water en twee derde ontsmettingsalcohol is het middel het effectiefst.

Kijk daarnaast of de ruitenwissers helemaal los zijn. Als ze nog aanstaan van de vorige rit, zullen ze bij draaien van de contactsleutel direct weer verder gaan. Zitten de ruitenwissers nog vast, dan heeft de wismotor daaronder te lijden.

Je kan de ruitenwissers bij thuiskomst alvast omhoogzetten of er bijvoorbeeld iets onder leggen, zodat ze niet vastvriezen. Twee kurken van lege wijnflessen kunnen eveneens uitkomst bieden.

Vastgevroren ruitenwissers zijn knap onhandig op de vroege ochtend. (Foto: NU.nl)

Draaiende motor bij het krabben?

Het wel of niet laten draaien van de motor tijdens het ijsvrij maken van de ruiten is een jaarlijks terugkerende discussie, want slecht voor de motor en slecht voor het milieu. Daarbij is het verbruik tevens hoger en de uitstoot schadelijker.

Vooropgesteld, een draaiende motor bij stilstand genereert minder warmte dan tijdens het rijden, dus zo snel warmt het interieur tijdens het krabben met een stationair lopende motor niet op.

Het stationair laten draaien van de motor zou niet goed voor de interne delen van het blok zijn, omdat de oliedruk dan lager is en er zo meer kans op slijtage is. Veel moderne auto's zijn echter uitgerust met een oliepomp die een variabele opbrengst levert. Zo kan de druk opgevoerd worden als de motor stationair draait.

Daarnaast zou je kans lopen op aanslag op de gasklep door het rijkere brandstofmengsel. Doordat veel auto's echter directe inspuiting hebben, heb je daar geen last van. Er gaat immers alleen maar lucht langs.

Hetgeen voor aanslag op de gasklep en vervuiling van het inlaatsysteem kan zorgen, is de zogeheten EGR-klep (exhaust gas recirculation). Deze klep voert uitlaatgassen terug de motor in om opnieuw verbrand te worden. Dat heeft dus niets te maken met het brandstofmengsel.

Accu moet bij kou flink aan de bak

Wie in de winter veel korte stukken rijdt, moet zijn accu af en toe even de tijd geven om op adem te komen. Dit kun je doen door hem bij te laden of een wat langere rit van ongeveer een half uur te maken, waarbij de dynamo de accu bijlaadt.

De accu moet bij lagere temperatuur namelijk op momenten flink aan de bak. Bij kou loopt de motor niet mooi rond en hij slaat minder snel aan. De accu zal daarom enorm veel vermogen moeten leveren. Een bijkomend probleem is dat kou tegelijkertijd de accuspanning vermindert. Dat is de reden dat de accu vaak de geest geeft in de winter.

Het helpt om zoveel mogelijk stroomverbruikers uit te laten: de stoelverwarming en de radio bijvoorbeeld. Laat ook de achterruitverwarming niet langer aanstaan dan nodig is. Hierdoor blijft er meer stroom over om de accu bij te laden.