In november zijn via autobedrijven 99.276 tweedehandsauto's van eigenaar gewisseld, een daling van 9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee lijkt de occasionmarkt na een recordzomer inmiddels afgekoeld, zo melden BOVAG en dataprovider RDC dinsdag.

Sinds mei zat de verkoop van tweedehandsauto's in de lift, ingegeven door de wens voor eigen vervoer tijdens de coronacrisis. Deze groei vlakte afgelopen augustus af, waarna in oktober voor het eerst een daling in de onderlinge handel tussen particulieren werd genoteerd. Dat was volgens BOVAG al "een eerste voorbode voor een aanstaande terugloop in occasionverkopen door de vakhandel".

Doordat in de zomermaanden verkooprecords werden gebroken, ligt de verkoop tot en met november nog altijd hoger ligt dan een jaar eerder.

Autobedrijven verkochten 10.000 meer voertuigen, particulieren onderling nog eens 52.000 meer. Hierdoor ligt het volgens BOVAG in de lijn der verwachting dat er in 2020 voor het eerst meer dan twee miljoen auto's van eigenaar zullen wisselen.