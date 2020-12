De top van het Volkswagen-concern komt dinsdag bijeen om te praten over een voortijdige contractverlenging voor CEO Herbert Diess. De topman, wiens contract in 2023 afloopt, wil van de verlenging een vertrouwensstemming over zijn toekomst maken. Zo kan hij zijn machtspositie ten opzichte van de werknemersvertegenwoordiging versterken.

Diess ligt al maanden met de organisatie die de werknemers van Volkswagen vertegenwoordigt overhoop over het terugdringen van de bedrijfskosten. Dit leidde afgelopen juni tot een machtswisseling bij het merk Volkswagen, waarbij Diess het stokje moest overdragen aan de nieuwe CEO Ralf Brandstätter. Diess heeft nog wel de leiding over het concern als geheel, waar ook merken als Audi, Porsche, SEAT en SKODA onderdeel van zijn.

Afgelopen vrijdag uitte Diess in een column zijn ongenoegen over het tempo van zijn voorgestelde koerswijziging binnen het bedrijf en dan vooral op het hoofdkantoor in Wolfsburg. De CEO wil Volkswagen lichtvoetiger maken, zodat het bedrijf beter kan inspelen op de overgang naar elektrisch rijden. Het concern wil daar tientallen miljarden in investeren, maar dat geld moet ergens vandaan komen.

Bernd Osterloh, de voorzitter van de werknemersvertegenwoordiging, zal naar verwachting tegen Diess' verzoek om een eerdere contractverlenging stemmen, zo meldden Duitse media eerder. Een tussenpaus aan het roer bij Volkswagen is daardoor niet uitgesloten.

Het vermeende interne verzet tegen de vrij radicale koersverlegging naar elektrisch rijden heeft onder meer geresulteerd in een relatief lage beurswaarde. Hoewel het concern vorig jaar met 10,6 miljoen verkochte voertuigen de grootste ter wereld was, is Tesla inmiddels zeven keer zoveel waard.

