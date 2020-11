In 2021 komt er een aanschafsubsidie voor volledig elektrische bedrijfswagens, zo heeft staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven maandag bekendgemaakt. Daarmee moeten ondernemers aangemoedigd worden om op elektrische bestelbussen over te stappen.

De subsidie is ter hoogte van 10 procent van de nieuwprijs van de bestelwagen, met een maximum van 5.000 euro. Het voertuig moet minimaal 100 kilometer ver komen op één acculading en tenminste drie jaar in het bezit blijven van de ondernemer.

"Met dit steuntje in de rug bij de aanschaf van een schone bestelbus slaan we twee vliegen in een klap. Goed voor de schone lucht in onze steden, en het ondersteunt ondernemers de komende jaren bij de overstap naar een elektrische bestelbus. Zo'n bus is duurder in de aanschaf, maar goedkoper in het onderhoud en gebruik", zegt Van Veldhoven over het besluit.

Voor de regeling wordt de komende vijf jaar 185 miljoen euro gereserveerd, te beginnen met 22 miljoen euro in 2021. De subsidie is beschikbaar zolang er geld in de pot zit. Eerder dit jaar was het beschikbare bedrag voor elektrische personenwagens na acht dagen al verbruikt.

In de jaren erna wordt de subsidiepot weer aangevuld, maar telkens tot een iets lager bedrag. Overigens kunnen ondernemers ook gebruikmaken van de milieu-investeringsaftrek om de aanschafprijs van een elektrische bestelauto verder te verlagen.

Uit onderzoek van TNO en adviesbureau CE Delft blijkt ongeveer 75 procent van de kilometers die in steden worden afgelegd door bestelwagens gemaakt te worden. Op die manier zijn bestelbussen verantwoordelijk voor zo'n 50 procent van de CO2-uitstoot in stedelijke gebieden.