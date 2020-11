Nergens ter wereld is de markt voor elektrische deelscooters het afgelopen jaar zo snel gegroeid als in Nederland, blijkt uit vorige week gepubliceerd onderzoek van het Duitse mobiliteitsbedrijf Unu. De toename ten opzichte van 2019 kwam uit op 794 procent.

Daarmee is het aantal elektrische deelscooters in Nederland opgelopen tot 5.650 exemplaren. Dat is goed voor de achtste plek wereldwijd, achter Frankrijk, de Verenigde Staten, Duitsland, Italië, Taiwan, Spanje en India.

Ondanks - of misschien wel dankzij - de coronacrisis is het aantal deelscooters sinds eind 2019 wereldwijd met 58 procent gestegen naar 104.000 stuks. Ruim drie kwart daarvan is volledig elektrisch. Het aantal gebruikers verdubbelde in die periode bijna tot negen miljoen.

Meeste deelscooters in Bengaluru

In Duitsland kun je in de meeste steden (26) terecht voor een elektrisch deelscooter. Polen zit daar met 23 kort achter, gevolgd door Nederland. Hier kun je inmiddels in negentien steden een deelscooter gebruiken. Naast de gebruikelijke plekken zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag kan dat ook in steden als Apeldoorn en Haarlem.

Het aantal deelscooters steeg het snelst in New York, aangezien daar een toename van 200 procent tot drieduizend stuks werd genoteerd. Ook in het Spaanse Valencia en in Taipei in Taiwan namen de aantallen flink toe. Er werden plussen van respectievelijk 119 en 167 procent genoteerd, waardoor er in Valencia nu 3.350 deelscooters rijden, terwijl er in Taipei 10.650 beschikbaar zijn. In het Indiase Bengaluru rijden met ongeveer 22.000 exemplaren de meeste deelscooters.

Het Spaanse merk Silence is de grootste speler op de wereldwijde markt voor deelscooters. Het in 2011 opgerichte merk heeft een aandeel van 13,3 procent, op de voet gevolgd door NIU uit China met 12,9 procent. Kymco uit Taiwan maakt de top drie compleet.