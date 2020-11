Ondanks dat het inmiddels vaststaat dat de CO2-voetafdruk van een elektrische auto kleiner is dan die van een vergelijkbaar brandstofvoertuig, zijn er nog genoeg sceptici. Dat ziet de auto-industrie ook. Het merk Polestar zet daarom in op meer transparantie in een van nature vrij gesloten sector. NU.nl sprak met Fredrika Klarén, bij Polestar verantwoordelijk voor duurzaamheid, en nam een kijkje in de keuken bij Audi.

In april dit jaar presenteerde de internationale en onafhankelijke ngo Transport & Environment (TE) een rapport waarin werd aangetoond dat volledig elektrische auto's te allen tijde schoner zijn dan brandstofauto's. In de berekening was onder meer de impact van alles wat er bij de productie en assemblage van accupakketten komt kijken, meegerekend. Hieronder dus ook de mijnbouw voor stoffen als kobalt en lithium, die in het accupakket zitten.

Daarnaast was rekening gehouden met de elektriciteitsproductie. Zelfs in landen waar nog overwegend kolencentrales gebruikt worden, stoot een elektrische auto gedurende zijn levensduur minder CO2 uit, was de conclusie. Toch gaat lang niet iedereen mee in deze conclusie.

"Wij willen het gesprek aangaan met onze klanten, om hen zo de klimaatimpact van elektrische auto's duidelijk te maken", zegt Klarén. "Daarbij zijn heus nog wel aandachtspunten. Zo heeft de auto-industrie geen goede reputatie als het om transparantie aankomt. Dat willen we veranderen."

Fredrika Klarén wil met Polestar een voortrekkersrol vervullen in het proces om de auto-industrie opener te maken. (Foto: Polestar)

'Fabrikanten gewend om informatie voor zichzelf te houden'

Klarén doelt op de zogeheten lifecycle assessment (LCA), oftewel een analyse van de totale milieubelasting van een product of proces. In het geval van voertuigen is dat vanaf de grondstofwinning tot aan de sloop en de recycling.

"Klanten krijgen vaak zomaar een getal voorgeschoteld, maar geen informatie over de methodiek. Zo kunnen consumenten de CO2-voetafdruk van hun voertuig onmogelijk vergelijken met die van andere modellen, omdat lang niet altijd duidelijk is hoe deze berekening tot stand is gekomen", legt Klarén uit.

"Daar liggen kansen voor de auto-industrie, die van nature erg gesloten is. Iedereen is gewend om zijn data en informatie voor de concurrentie verborgen te houden. We moeten er als sector voor zorgen dat we tot een universele methode komen, zodat we meer mensen met informatie over de CO2-voetafdruk kunnen bereiken."

'Klanten middelen in handen geven'

Klarén erkent dat lang nog niet iedereen overtuigd is van het groene imago van elektrische voertuigen, maar denkt tevens dat meer transparantie een eerste stap kan zijn om bij deze groep in ieder geval de ogen te openen. Doordat Polestar een jong merk is en dus niet zoveel bagage uit het verleden hoeft mee te torsen, kan het op dit vlak een voortrekkersrol vervullen, meent Klarén.

"De traditionele merken wachten vaak totdat de roep om informatie van klanten hen bereikt in plaats van andersom. Die zijn er nog op ingericht dat het consumenten alleen maar om de prijs van het voertuig draait", zegt Klarén, die het juist van belang vindt de klant zo veel mogelijk bij het gesprek te betrekken.

"Als je consumenten bijschoolt als het ware, kun je zo veel meer CO2-winst behalen. Er is namelijk nog altijd te weinig aandacht voor de gebruiksfase van een elektrische auto. Iemand moet de klant vertellen dat als je bij een laadpunt met groene stroom laadt, dit een totale milieubelasting nog verder omlaag haalt."

Anders gezegd, volgens Klarén moeten fabrikanten hun klanten de middelen in handen geven zodat ze aan de keukentafel of in de tuin van de buren het gesprek over duurzaamheid aan kunnen gaan.

'Niet eenvoudig de hele aanvoerketen te betrekken'

Dat traditionele fabrikanten inderdaad nog iets terughoudender zijn, bleek uit een digitale workshop bij Audi. Gevraagd naar transparantie omtrent de totale milieubelasting verwijst het merk je naar de LCA's op de website, die volgens hen op basis van internationale standaarden zijn samengesteld. Wel laat Audi weten ervoor te willen zorgen dat deze informatie voor de consument te begrijpen is.

Dat betekent niet dat het niet menens is met duurzaamheid bij het Duitse merk. Daarbij staat ook transparantie hoog in het vaandel, al plaatst Audi wel direct een kanttekening. "Het is niet eenvoudig daar de hele aanvoerketen bij te betrekken. De verantwoordelijkheid voor transparantie is een gedeelde en daar moeten we met onze toeleveranciers aan werken."

Audi wil daarbij in toenemende mate gebruik gaan maken van kunstmatige intelligentie, om zo alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

De vraag of Audi vanwege het dieselschandaal en de toepassing van sjoemelsoftware een imagoprobleem op het vlak van duurzaamheid en transparantie heeft, ging het merk niet uit de weg. "Het dieselschandaal bracht alles in een stroomversnelling, duurzaamheid werd echt een prioriteit. Het milieu was uiteraard al belangrijk, maar de relevantie ervan is erna absoluut toegenomen."

Het merk is op dit moment onder meer druk doende al zijn fabrieken klimaatneutraal te maken. Dat is in België en Hongarije al gelukt.

De Audi-fabriek in Brussel, waar de elektrische e-tron van de band loopt, opereert klimaatneutraal. (Foto: AFP)